A început școala. Prima zi, cu nemulțumiri și proteste

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Prima zi de școală începe, luni, cu nemulțumiri din partea cadrelor didactice. Sindicatele au anunțat proteste în București la care vor lua parte peste 30.000 de profesori. În unele școli din Prahova vor fi boicotate festivitățile de deschidere a anului școlar. La alte unități de învățământ sunt programate ceremoniile tradiționale.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis profesorilor să boicoteze prima zi de școală, indiferent dacă merg la protest sau aleg să vină la școală.

Cum va fi boicotată prima zi de școală în Prahova

În Prahova, în mai multe unități școlare vor fi boicotate festivitățile de începere a anului școlar. (Detalii AICI).

În alte unități de învățământ, printre care și Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești, elevii claselor a VI-a – a VIII-a și a X-a – a XII-a vor începe prima zi de școală la ora 09.00, direct în sălile de clasă. Elevii claselor a V-a și a IX-a vor fi prezenți la festivitatea de deschidere a anului școlar 2025 – 2026.

În Prahova există, însă, unități de învățământ unde vor avea loc ceremoniile tradiționale pentru deschiderea noului an școlar. (Detalii AICI).

Structura anului școlar

Cursurile anului școlar 2025 – 2026 vor începe în data de 8 septembrie 2025 și se vor încheia în data de 19 iunie 2026.

Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ. (Detalii AICI)

Ministrul Educației, mesaj pentru profesori

Cu o zi înainte de începerea anului școlar, Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a susținut că „dincolo de diverse nemulțumiri, de acordul sau dezacordul față de acțiunile sindicale, toți profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria față de elevi și, așa cum îi știu, sunt convins că o vor onora”.

„Nemulțumirile față de măsurile fiscal-bugetare există, le știu, le văd si le înțeleg – am respectat și protestele inițiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educație, ci, așa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte și să ne aducă tuturor un sistem de educație de calitate și bunăstare”, a susținut ministrul Educației în mesajul lansat, ieri, înaite de începerea anului școlar.

Nemulțumirile profesorilor

Sindicatele din Învățământ susțin că lista nemulțumirilor este destul de lungă.

  • creșterea normei didactice de predare,
  • comasarea a sute de unități de învățământ
  • creșterea efectivelor de elevi în clasă
  • scăderea dramatică a tarifului pentru plata cu ora.
  • Creșterea obligației de catedră  pentru directori și inspectori

Sindicatele din Învățământ solicită abrogarea tuturor măsurilor prevăzute în Legea 141/2025.

- Publicitate -

