În școlile din Prahova, festivitățile de deschidere nu sunt boicotate

Președintele Sindicatului „Școala Prahovei”, Ion Duță, anunța, zilele trecute, că școlile din județ vor boicota festivitățile oficiale de deschidere a noului an. Pe 3 septembrie, însă, conducerile celor mai multe unități de învățământ au transmis că prima zi de școală nu va fi marcată de niciun boicot, iar ceremoniile vor fi cele tradiționale, inclusiv cu reprezentanți ai Bisericii și Poliției.

- Publicitate -

Pe 8 septembrie, zeci de mii de elevi prahoveni sunt așteptați la deschiderea noului an școlar. Unul care se anunță destul de tensionat, dacă ne luăm după declarațiile liderilor de sindicat care anunță un protest cu 30.000 de oameni în capitală și care fac apel în continuare la dascăli să boicoteze ceremoniile de deschidere, care se organizează în curțiile instituțiilor de învățământ.

Am luat pulsul mai multor școli din Prahova pentru a afla dacă debutul anului școlar 2025 -2026 va sta sub semnul boicotului.

Surpriză sau nu, în cele mai multe școli, ceremoniile se vor derula în mod tradițional

La C.N. „Al I. Cuza” din Ploiești, spre exemplu, directorul Rodica Popescu, a transmis clar că nu se pune problema vreunei forme de protest. „Nu va fi boicotată festivitatea de deschidere. Vom proceda la fel ca și în anii trecuți.

Eveniment Incendiu la două case din Urlați Un incendiu a izbucnit, în această seară, la o gospodărie din orașul Urlați, situată pe strada Mărunțiș. Potrivit ISU Prahova, pompierii sosiți la fața locului...

- Publicitate -

Avem invitați din Poliție, Jandarmerie. Din rândul politicienilor, nu, însă, la nivel de școală, s-a luat decizia de a nu umbri bucuria revederii cu elevii și părinții într-un cadru așa cum se cuvine”.

Nici la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” nu se pune problema boicotării festivității de deschidere. „Da, suntem nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse de Guvern, însă, pentru noi, importanți sunt copiii, iar ei merită o ceremonie care să marcheze începerea noiului an școlar”, a transmis directorul Alina Moise.

La Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, directorul adjunct Anca Florescu a precizat faptul că „festivitatea de deschidere a anului școlar se va desfășura normal. Există, la acest moment, doar șase cadre didactice care au semnat tabelul sindicatului pentru boicotarea festivității”.

- Publicitate -

La Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, pregătirile pentru festivitatea de deschidere sunt toi, la fel la Liceul Teoretic „Simion Stolnicu” din Comarnic.

Director liceu: „Dacă se doreau efecte, trebuia boicotat bac-ul, nu festivitatea de deschidere”

Aici, directorul Elena Peticilă a precizat că ceremonia de deschidere este ceva important, mai ales pentru copiii din clasele pregătitoare și părinții acestora. „Eu nu pot neglija la modul acesta peste 1000 de elevi, câți are școala. Liderii de sindicat pot să zică ce vor, comunitatea locală e mult mai importantă pentru mine. Da, vom avea preot, vom avea polițisit, poate va ajunge și domnul primar.

Ceremonia va fi cea tradițională. Indiferent de apelurile făcute pentru această formă de protest, repet, boicotul acesta nu înseamnă nimic. Nu e grevă, dar vor să nu fie nici școală. Ce avem de câștigat? Dacă se doreau efecte, trebuia boicotat examenul de bacalaureat sau titularizarea. În niciun caz o ceremonie de deschidere pe care copiii o așteaptă după luni de vacanță”.

Educație Elevii vor primi absențe, indiferent de boicotul profesorilor Noul an școlar trebuie să înceapă pe 8 septembrie, dar atmosfera, în școlile din județ, nu e deloc una liniștită. În timp ce unii...

- Publicitate -

Nemulțumirile sunt evidente, dar ceremoniile de deschidere se organizează

Situația e trasă în oglindă și la alte școli din Prahova precum C.N. „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, C.N. „Regina Maria”, Școala Gimnazială „Sf. Vasile”, Școala Gimnazială „Elena Doamna”, toate din Ploiești,sau Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Breaza.

Nemulțumirile dascălilor sunt evidente, însă boicotarea festivităților din 8 septembrie nu reprezintă o soluție împotriva măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan.

Reprezentanții sindicatelor din Educație, aproximativ 200 la număr, au continuat miercuri, 3 septembrie, protestele contra măsurilor luate de Guvern cu o manifestație în Piața Victoriei. În continuare, protestatarii cer demisia ministrului Educației, Daniel David și cer abrogarea din legea austerității a măririi normei didactice, creșterii numărului de copii la clasă, comasării unităților de învățământ și măririi normei de predare pentru directorii de școli.