Teme făcute cu ChatGPT. Recomandări pentru profesori

Inteligența artificială este din ce în ce mai folosită de către elevi, în special la teme. Profesorii se confruntă cu provocarea de a găsi varianta optimă pentru a-i evalua corect pe elevi, pe baza cunoștințelor reale.

Daniel David a explicat că profesorii trebuie să discute deschis cu elevii despre utilizarea inteligenței artificiale și să îi încurajeze să menționeze atunci când au apelat la aceste instrumente digitale.

„Le-aș spune profesorilor că ar trebui să le vorbească despre inteligența artificială, dacă tot dau teme acasă care pot fi făcute cu AI. Să îi invete pe copii ca inteligența artificială este un instrument pe care ei pot să-l folosească, să recunoască în lucrarea pe care au făcut-o că au lucrat cu un sistem de AI și să verifice lucrarea nu în varianta scrisă, ci în examen oral.

Chiar nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu inteligența artificială. Vreau să stau față în față cu tine cinci minute, să îți pun 2-3 intrebari, să văd dacă într-adevar ai ințeles lucrurile care sunt scrise acolo. Acesta este sfatul meu și treptat vom merge în aceasta direcție și în universități”, a explicat Daniel David, la Digi24.

