foto cu caracter ilustrativ

Teme făcute cu ChatGPT. Recomandări pentru profesori

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Inteligența artificială este din ce în ce mai folosită de către elevi, în special la teme. Profesorii se confruntă cu provocarea de a găsi varianta optimă pentru a-i evalua corect pe elevi, pe baza cunoștințelor reale.

Daniel David a explicat că profesorii trebuie să discute deschis cu elevii despre utilizarea inteligenței artificiale și să îi încurajeze să menționeze atunci când au apelat la aceste instrumente digitale., notează portalinvatamant.ro.

„Le-aș spune profesorilor că ar trebui să le vorbească despre inteligența artificială, dacă tot dau teme acasă care pot fi făcute cu AI. Să îi invete pe copii ca inteligența artificială este un instrument pe care ei pot să-l folosească, să recunoască în lucrarea pe care au făcut-o că au lucrat cu un sistem de AI și să verifice lucrarea nu în varianta scrisă, ci în examen oral.

Chiar nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu inteligența artificială. Vreau să stau față în față cu tine cinci minute, să îți pun 2-3 intrebari, să văd dacă într-adevar ai ințeles lucrurile care sunt scrise acolo. Acesta este sfatul meu și treptat vom merge în aceasta direcție și în universități”, a explicat Daniel David, la Digi24.

Politic

Vot fără precedent în Parlament. Patru moțiuni de cenzură în aceeași zi

AUR a depus patru moțiuni de cenzură în Parlament, împotriva Guvernului României, cu privire la măsurile fiscale. Coaliția și-a mobilizat toți parlamentarii. UPDATE: A căzut...
Doctor bun

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Antreprenori de succes

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Auto-moto

Amenzi automate pentru șoferii care depășesc viteza în Bulgaria

O greșeală le-ar putea aduce amenzi automate șoferilor din...
Eveniment

Accident în Ploiești. Un tramvai și două autoturisme implicate

Accidentul rutier a avut loc, duminică după-amiază, pe strada...
Sport

Bilete pentru meciurile cu Dinamo și Rapid

„Lupii” au un moment de respiro, fără confruntări în...
Internațional

Cauza accidentului de funicular din Lisabona

Autoritățile portugheze au publicat un raport preliminar de anchetă...
Educație

Ministrul Educației, mesaj pentru profesori

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, cu o zi...
Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

În timp ce agenda publică este umplută de teme...
