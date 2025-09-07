Rechizite mai scumpe în noul an școlar. Datele INS

Clopoțelul sună luni, 8 noiembrie, pentru zeci de mii de elevi din Prahova. Față de anii anteriori, prețurile rechizitelor s-au scumpit, mai ales când vorbim despre necesarul pentru școală al copiilor din clasele primare, în special cei care intră în clasa pregătitoare.

- Publicitate -

Datele INS arată că toate rechizitele sunt mai scumpe ca anul trecut.

Un copil din clasele primare are nevoie, pentru a începe cu dreptul noul an școlar, de : ghiozdan, penar, caiete tip, creioane de scris, creioane colorate, stilor, ascuțiotare, gumă de șters, carioci, hârtie colorată și creponată, foarfecă, lipici, bloc de desen, acualrele tempera și plastilină.

Institutului Național de Statistică arată că ghiozdanul s-a scumpit cu peste 8% față de anul trecut, în timp ce penarul s-a scumpit și el cu peste 3% față de anul trecut. Cariocile au prețuri cuprinse între 17 și 37 de lei, fiind o scumpire de 9,38%. Plastilina este unul dintre produsele necesare, care a înregistrat cea mai mare scumpire: peste 11%. Prețul ei este cuprins între 7 și 22 de lei, în magazinele de profil.

Eveniment Accident în Ploiești. Un tramvai și două autoturisme implicate Accidentul rutier a avut loc, duminică după-amiază, pe strada Nicolae Bălcescu din Ploiești. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului...

- Publicitate -

Cariocile au și ele prețuri cuprinse între 17 și 37 de lei, în funcție de calitate, scumpirea fiind de 9,38%.

Creioanele au și ele prețuri ce variază de la 7 la 15 lei. Acestea s-au scumpit cu 7,51%. Cele colorate costă între 13 și 32 de lei. Comparativ cu 2024, scumpirea e de epste cinci procente.

Caietele pentru începători sunt mais cumpe cu 8,31%, iar caietele cu 48 de file cu aproximativ 7%.

- Publicitate -

Toate rechizitele prezentate în lista INS, care urmărește evoluția inflației pentru obiecte necesare elevilor la școală, s-au scumpit.

Sursa foto -INS