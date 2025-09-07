 

- Publicitate -
foro cu caracter ilustrativ

Rechizite mai scumpe în noul an școlar. Datele INS

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Clopoțelul sună luni, 8 noiembrie, pentru zeci de mii de elevi din Prahova. Față de anii anteriori, prețurile rechizitelor s-au scumpit, mai ales când vorbim despre necesarul pentru școală al copiilor din clasele primare, în special cei care intră în clasa pregătitoare.

- Publicitate -

Datele INS arată că toate rechizitele sunt mai scumpe ca anul trecut.

Un copil din clasele primare are nevoie, pentru a începe cu dreptul noul an școlar, de : ghiozdan, penar, caiete tip, creioane de scris, creioane colorate, stilor, ascuțiotare,  gumă de șters, carioci, hârtie colorată și creponată, foarfecă, lipici, bloc de desen, acualrele tempera și plastilină.

Institutului Național de Statistică arată că ghiozdanul s-a scumpit cu peste 8% față de anul trecut, în timp ce penarul s-a scumpit și el cu peste 3% față de anul trecut. Cariocile au prețuri cuprinse între 17 și 37 de lei, fiind o scumpire de 9,38%. Plastilina este unul dintre produsele necesare, care a înregistrat cea mai mare scumpire: peste 11%. Prețul ei este cuprins între 7 și 22 de lei, în magazinele de profil.

Eveniment

Accident în Ploiești. Un tramvai și două autoturisme implicate

Accidentul rutier a avut loc, duminică după-amiază, pe strada Nicolae Bălcescu din Ploiești. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului...
- Publicitate -

Cariocile au și ele prețuri cuprinse între 17 și 37 de lei, în funcție de calitate, scumpirea fiind  de 9,38%.

Creioanele au și ele prețuri ce variază de la 7 la 15 lei. Acestea s-au scumpit cu 7,51%. Cele colorate costă între 13 și 32 de lei.  Comparativ cu 2024, scumpirea e de epste cinci procente.

Caietele pentru începători sunt mais cumpe cu 8,31%, iar caietele cu 48 de file cu aproximativ 7%.

- Publicitate -

Toate rechizitele prezentate în lista INS, care urmărește evoluția inflației pentru obiecte necesare elevilor la școală, s-au scumpit.

Lista rechizite INS

Sursa foto -INS

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

5
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Auto-moto

Amenzi automate pentru șoferii care depășesc viteza în Bulgaria

0
O greșeală le-ar putea aduce amenzi automate șoferilor din...
Eveniment

Accident în Ploiești. Un tramvai și două autoturisme implicate

0
Accidentul rutier a avut loc, duminică după-amiază, pe strada...
Sport

Bilete pentru meciurile cu Dinamo și Rapid

0
„Lupii” au un moment de respiro, fără confruntări în...
Educație

Teme făcute cu ChatGPT. Recomandări pentru profesori

0
Inteligența artificială este din ce în ce mai folosită...
Internațional

Cauza accidentului de funicular din Lisabona

0
Autoritățile portugheze au publicat un raport preliminar de anchetă...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

5
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

9
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Teme făcute cu ChatGPT. Recomandări pentru profesori

Luiza Toboc -
Inteligența artificială este din ce în ce mai folosită...

Ministrul Educației, mesaj pentru profesori

Roxana Tănase -
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, cu o zi...

Cum pot lua părinții o zi liberă la început de an școlar

Luiza Toboc -
Noul an școlar începe luni, 8 septembrie. Mulți părinți...

Ministrul Educației despre incertitudinea începerii școlii

Claudiu Vasilescu -
În condițiile în care cadrele didactice sunt nemulțumite de...
- Publicitate -

Structura noului an școlar, care începe pe 8 septembrie

Luiza Toboc -
Structura noului an școlar 2025-2026 este organizată pe 5 module...

Trei prahoveni, coautori ai manualului „Istoria comunismului”

Luiza Toboc -
Trei profesori prahoveni sunt coautori ai manualului Istoria Comunismului...

În școlile din Prahova, festivitățile de deschidere nu sunt boicotate

Luiza Toboc -
Președintele Sindicatului „Școala Prahovei”, Ion Duță, anunța, zilele trecute,...

Elevii vor primi absențe, indiferent de boicotul profesorilor

Luiza Toboc -
Noul an școlar trebuie să înceapă pe 8 septembrie,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean