Cum pot lua părinții o zi liberă la început de an școlar

Noul an școlar începe luni, 8 septembrie. Mulți părinți și-au luat liber de la serviciu câteva ore, sau chiar toată ziua, pentru a-și însoți copiii, mai ales pe cei care intră în clasa pregătitoare, în prima zi de școală.

Chiar dacă este un moment special, prima zi de școală nu este inclusă în lista zilelor libere legale stabilite de Codul Muncii.

În Parlament a existat, în urma cu cativa ani, un proiect de lege care prevedea ca prima zi de școală să fie declarată liberă pentru angajații care au copii, ziua urmând să fie recuperată în următoarele 30 de zile calendaristice.

Proiectul nu a fost aprobat și, în prezent, nu există o lege în România care să acorde părinților o zi liberă la început de an școlar.

Potrivit unui răspuns oferit de experții PortalCodulMuncii.ro, angajatorul poate negocia cu salariații și poate reglementa în contractul colectiv acordarea unei zile libere în prima zi de țcoală. Este recomandabil ca părinții să verifice regulamentele interne ale locului de muncă sau să discute cu angajatorii lor pentru a vedea ce opțiuni sunt disponibile în acest sens, notează portalinvatamant.ro.