Cât trebuie să câștige o familie pentru ca un elev să ia bursă socială

Bursele sociale, inclusiv pentru mamele minore, vor fi acordate în continuare pentru ca elevii care au nevoie de ajutor să poată veni la școală. În Prahova, în anul școlar anterior, au fost acordate 25.012 astfel de stimulente financiare în valoare de 300 de lei/ lunar.

Începând cu data de 8 septembrie, bursa socială va fi acordată copiilor care provin din familii monoparentale, însă, aceasta va fi condiționată de venit.

Astfel, ajutorul financiar va fi acordat elevilor proveniți din familii cu venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitarii, din perioada 01.09.2024 – 31.08.2025, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.

Asta înseamnă că venitul net lunar nu trebuie să depășească suma de 1.287,5 lei/membru de familie/lună, având în vedere că salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată este de 4.050 lei lunar, iar salariul net este de 2.575 lei.

