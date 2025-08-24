- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Câți profesori din Prahova au rămas fără suficiente ore

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

În Prahova, ca urmare a efectelor „Legii Bolojan” legate de reorganizare a claselor, opt profesori au rămas fără suficiente ore și au cerut restrângere de activitate, iar alți 28 fie au avut noroc și au reușit să își completeze catedra în aceeași  unitate de învățământ, fie vor alerga între școli pentru a-și completa norma în noul an școlar.

- Publicitate -

Aceasta este rezultatul aplicării Procedurii privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și a măsurilor prevăzute de Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Opt cadre didactice din Prahova  au fost  în situația de restrângere de activitate, ceea ce înseamnă că, în unitatea de învățământ unde au ocupat postul, au dispus de mai puțin de zece ore sau chiar de niciuna.

De asemenea, alți 28 de profesori s-au aflat  în situația de completare a normei didactice de predare până la 20 de ore, așa cum prevede „Legea Bolojan”. Pentru a-și completa catedra, un profesor de biologie, spre exemplu, va fi nevoit să predea și ore de fizică.

Național

Cutremur de 4,2 grade în zona seismică Vrancea

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat producerea unui cutremur, duminică, 24 august, la ora 07:15:17. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, la adâncimea...
- Publicitate -

La Liceul Tehnologic „Carol I” din Valea Doftanei, din spusele directorului Steluța Pralea, profesorul de educație fizică, pentru a-și completa norma didactică, va preda și  educație tehnologică, turism sau mecanică, practic disciplinele deficitare la capitolul resursă umană.

Între timp, protestele dascălilor continuă. Simion Hăncescu, lider de sindicat FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, a anunțat că pe 8 septembrie „va fi un protest grandios, peste 30.000 de oameni”, menționând, totodată, boicotarea  noului an școlar.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Alexis Stan, 10 ani: Cel mai tânăr campion național de drift

0
Alexis Stan este un nume de care, cu siguranță...
Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

1
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Exclusiv

Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

1
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
Exclusiv

Femeie bătută în fața unei scări de bloc din Ploiești VIDEO

0
O femeie a fost bătută de concubinul său, în...
Exclusiv

Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

4
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
- Publicitate -

Știri noi

Educație

Locuri libere în Prahova pentru etapa a III-a de admitere la liceu

0
Lista locurilor libere  după etapa a II-a de repartizare...
Eveniment

Galerie de artă urbană pe Bulevardul Castanilor

0
Cea de-a doua ediție a Urban Street Art Festival...
Eveniment

Motociclist rănit într-un accident pe DN1, al Pucheni

0
Un motociclist a fost transportat la spital duminică după...
Economic

Cum afli câți bani ai strâns la Pilonul II de Pensii

0
În contextul vehiculării schimbării regimului de accesare a banilor...
Eveniment

Motociclist mușcat de urs pe Transfăgărașan

0
Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetăţean...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

8
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Locuri libere în Prahova pentru etapa a III-a de admitere la liceu

Luiza Toboc -
Lista locurilor libere  după etapa a II-a de repartizare...

Stuctura anului universitar 2025 – 2026, la UPG Ploiești

Roxana Tănase -
Universitatea Petrol – Gaze Ploiești a aprobat structura anului...

Bursa de merit, pentru toți elevii cu aceeași medie

Luiza Toboc -
Bursierii de merit cu medii de 9 vor primii...

Olimpicii admiși fără Evaluare Națională nu iau nici bursă de merit

Luiza Toboc -
Olimpicii care au beneficiat de echivalarea examenului Evaluării Naționale,...
- Publicitate -

Profesor prahovean: „Susțin boicotarea noului an școlar”

Luiza Toboc -
Sindicaliștii din învățământ au declanşat un referendum în rândul...

Educatoare din Tinosu, rămase fără catedră din cauza comasării

Luiza Toboc -
Comasarea unităților de învățământ, efect al „Legii Bolojan” își...

Referendum pentru boicotarea începutului de an școlar

Luiza Toboc -
Sindicatele din învățământ au declanșat, luni, o procedură de...

Admitere la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Ploiești

Observatorul Prahovean -
Consiliul Județean Prahova anunță o nouă oportunitate pentru viitorii...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean