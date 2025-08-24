Câți profesori din Prahova au rămas fără suficiente ore

În Prahova, ca urmare a efectelor „Legii Bolojan” legate de reorganizare a claselor, opt profesori au rămas fără suficiente ore și au cerut restrângere de activitate, iar alți 28 fie au avut noroc și au reușit să își completeze catedra în aceeași unitate de învățământ, fie vor alerga între școli pentru a-și completa norma în noul an școlar.

Aceasta este rezultatul aplicării Procedurii privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și a măsurilor prevăzute de Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

Opt cadre didactice din Prahova au fost în situația de restrângere de activitate, ceea ce înseamnă că, în unitatea de învățământ unde au ocupat postul, au dispus de mai puțin de zece ore sau chiar de niciuna.

De asemenea, alți 28 de profesori s-au aflat în situația de completare a normei didactice de predare până la 20 de ore, așa cum prevede „Legea Bolojan”. Pentru a-și completa catedra, un profesor de biologie, spre exemplu, va fi nevoit să predea și ore de fizică.

La Liceul Tehnologic „Carol I” din Valea Doftanei, din spusele directorului Steluța Pralea, profesorul de educație fizică, pentru a-și completa norma didactică, va preda și educație tehnologică, turism sau mecanică, practic disciplinele deficitare la capitolul resursă umană.

Între timp, protestele dascălilor continuă. Simion Hăncescu, lider de sindicat FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, a anunțat că pe 8 septembrie „va fi un protest grandios, peste 30.000 de oameni”, menționând, totodată, boicotarea noului an școlar.