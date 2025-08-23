Bursa de merit, pentru toți elevii cu aceeași medie

Bursierii de merit cu medii de 9 vor primii cu toții bursă de merit dacă se încadrează în primii 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu. Criteriile de departajare care urma să fie stabilite de consiliile de administrație ale școlilor și avizate de inspectoratul școlar au fost eliminate.

Din toamnă, vor fi acordate doar trei categorii de burse: de merit, sociale și tehnologice.

Bursele de merit vor putea fi acordate pentru cel mult 15% dintre elevii unei clase, pragul fiind stabilit la nota medie generală 9.

Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu „ultimul beneficiar” din cei 15% eligibili, toți vor primi bursă de merit.

„Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar care au medii generale pe anul școlar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), se acordă bursă de merit și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%”, conform proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea metodologiei -cadru de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026, trimis spre avizare la Consiliul Economic și Social.

În anul școlar anterior, în Prahova au fost 43.059 de elevi care au primit burse. Cele mai multe stimulente financiare acordate, 25.012, au fost cele sociale.

În județ au mai fost 10.309 bursieri de merit, 72 de elevi care au primit bursa de excelență olimpică, 2.025 care s-au încadrat la bursa tehnologică, 18 care au primit bursa pentru mame minore și 23 de bursieri etnici moldoveni.