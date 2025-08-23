- Publicitate -
foto caracter ilustrativ

Bursa de merit, pentru toți elevii cu aceeași medie

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Bursierii de merit cu medii de 9 vor primii cu toții bursă de merit dacă se încadrează în primii 15%  dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu. Criteriile de departajare care urma să fie stabilite de consiliile de administrație ale școlilor  și avizate de inspectoratul școlar au fost eliminate.

- Publicitate -

Din toamnă, vor fi acordate doar trei categorii de burse: de merit, sociale și tehnologice.

Bursele de merit vor putea fi acordate pentru cel mult 15% dintre elevii unei clase, pragul fiind stabilit la nota medie generală 9.

Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu „ultimul beneficiar” din cei 15% eligibili, toți vor primi bursă de merit.

Social

Psihologul Mihai Copăceanu, reacție la pedeapsa lui Vlad Pascu

Mihai Copăceanu, psiholog, doctor în medicină, specializat în adicții, vorbește, într-o nouă postare, despre starea de revoltă și indignare publică, după ce Vlad Pascu...
- Publicitate -

„Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar care au medii generale pe anul școlar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), se acordă bursă de merit și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%”, conform  proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea metodologiei -cadru de acordare a burselor în anul școlar 2025-2026, trimis spre avizare la Consiliul Economic și Social.

În anul școlar anterior, în Prahova au fost 43.059 de elevi care au primit burse. Cele mai multe stimulente financiare acordate, 25.012, au fost cele sociale.

- Publicitate -

În județ au mai fost 10.309 bursieri de merit, 72 de elevi care au primit bursa de excelență olimpică, 2.025 care s-au încadrat la bursa tehnologică, 18 care au primit bursa pentru mame minore și 23 de bursieri etnici moldoveni.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Petre Ghițeanu, profesorul care ascultă lemnul

0
Într-o vreme în care lumea pare tot mai grăbită,...
Exclusiv

Muniție produsă în Prahova pentru războiul din Ucraina

0
Din septembrie, Uzina Mecanică Plopeni intră într-o nouă eră...
Exclusiv

Femeie bătută în fața unei scări de bloc din Ploiești VIDEO

0
O femeie a fost bătută de concubinul său, în...
Exclusiv

Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

3
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
Exclusiv

Ploiești, orașul păcănelelor. Ce spun clienții sălilor de jocuri

3
Pe străzile din zona de nord a Ploieștiului, imaginea...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Psihologul Mihai Copăceanu, reacție la pedeapsa lui Vlad Pascu

0
Mihai Copăceanu, psiholog, doctor în medicină, specializat în adicții,...
Eveniment

Timp de opt ani DNA Ploiești a funcționat doar cu doi procurori

0
Direcția Națională Anticorupție a răspuns solicitării Observatorul Prahovean cu...
Eveniment

Localitățile din Prahova fără energie electrică în urma vijeliei

0
Vijelia de seara trecută din Prahova a lăsat fără...
Viața Prahovei

Temperaturi neobișnuite în septembrie. Anunțul ANM

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo...
Eveniment

Mașini furate din Prahova, folosite la spargeri. Cum acționau hoții

0
Polițiștii au reușit să prindă o bandă de hoți...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

3
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Olimpicii admiși fără Evaluare Națională nu iau nici bursă de merit

Luiza Toboc -
Olimpicii care au beneficiat de echivalarea examenului Evaluării Naționale,...

Profesor prahovean: „Susțin boicotarea noului an școlar”

Luiza Toboc -
Sindicaliștii din învățământ au declanşat un referendum în rândul...

Educatoare din Tinosu, rămase fără catedră din cauza comasării

Luiza Toboc -
Comasarea unităților de învățământ, efect al „Legii Bolojan” își...

Referendum pentru boicotarea începutului de an școlar

Luiza Toboc -
Sindicatele din învățământ au declanșat, luni, o procedură de...
- Publicitate -

Admitere la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Ploiești

Observatorul Prahovean -
Consiliul Județean Prahova anunță o nouă oportunitate pentru viitorii...

Dezastru în Prahova la sesiunea de toamnă a bacalaureatului

Luiza Toboc -
Rezultatele ințiale la examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă,...

Ce se întâmplă cu bursierii de merit cu aceeași notă. Profesorii decid

Luiza Toboc -
Profesorii sunt cei care vor stabili criteriile de departajare...

Fetele care au născut iau în continuare bursa pentru mame minore

Luiza Toboc -
Mamele minore primesc și în următorul an școlar bursa...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean