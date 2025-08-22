- Publicitate -
Olimpicii admiși fără Evaluare Națională nu iau nici bursă de merit

Olimpicii care au beneficiat de echivalarea examenului Evaluării Naționale, datorită performanțelor obținute la diverse competiții și olimpiade nu primesc bursă de merit pe motiv că „nu se încadrează la criterii”.

Asta deși rezultatele lor au fost de ajuns pentru a echivala examenul de admitere în clasa a IX-a. Aceeași olimpici nu vor mai primi nici bursa de excelență olimpică, urmând să fie recompensați pentru performanță cu un premiu unic, în funcție de medalia obținută.

La dezbaterea care a avut loc în s istem videoconferință, părinții olimpicilor au subliniat faptul că astfel de copii ar trebui să fie considerați elevi de nota 10, iar acest lucru trebuie să le de adreptul să obțină bursa de merit în valoare de 450 de lei lunar.

Un elev prezent a discuții a propus ca soluție, potrivit edupedu.ro, „ introducerea unei subcategorii la bursa de merit – bursa pentru excelență olimpică. Sumele acordate acestor burse nu generează un impact semnificativ asupra bugetului, dar pentru elevi au un impact decisiv.”

Urmează ca propunerile să fie analizate la Ministerul educației și să se ia o decizie în acest sens.

Reamintim faptul că măsurile de austeritate impuse prin Legea 141/2025 („Legea Bolojan”) au dus la desființarea burselor de excelență și reziliență.

Bursele de merit au fost reconfigurate în sensul în care doar 15% dintre elevii unei clase, cu medii peste 9, vor mai primi stimulentul financiar acordat pentru performanță la învățătură.

