Referendum pentru boicotarea începutului de an școlar

Sindicatele din învățământ au declanșat, luni, o procedură de referendum prin care angajații din școli sunt chemați să decidă dacă vor boicota sau nu începerea anului școlar, pe 8 septembrie. Propunerea vine cu mai puțin de trei săptămâni înaintea debutului cursurilor.

Profesorii, dar și personalul auxiliar decid dacă vor refuza să participe la activitățile din prima zi de școală.

Potrivit spuselor liderului FSLI, Simion Hăncescu, pe 8 septembrie, din discuțiile purtate până acum în teritoriu, aproximativ 30.000 de profesori, în loc să fie la catedră, vor fi în stradă, mai exact în fața Ministerului Educației, unde își vor striga nemulțumirile.

„Dascălii sunt înrăiți, starea de tensiune e maximă, iar ce a fost în 2023, acea grevă de trei săptămâni, nu se compară cu ce se anunță din teritoriu acum. Noi continuăm protestele. Dacă vrei să câștigi demnitate este nevoie de sacrificii”, a spus Hăncescu.

Nemulțumirile angajaților din educație sunt generate de aplicarea Legii 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care prevede creșterea normei didactice cu 2-4 ore, comasarea a peste 500 de școli, creșterea efectivelor de elevi pe clasă, reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora și majorarea obligației de catedră pentru directori și inspectori.