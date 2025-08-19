- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Referendum pentru boicotarea începutului de an școlar

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Sindicatele din învățământ au declanșat, luni, o procedură de referendum prin care angajații din școli sunt chemați să decidă dacă vor boicota sau nu începerea anului școlar, pe 8 septembrie. Propunerea vine cu mai puțin de trei săptămâni înaintea debutului cursurilor.

- Publicitate -

Profesorii, dar și personalul auxiliar decid dacă vor refuza să participe la activitățile din prima zi de școală.

Potrivit spuselor liderului FSLI, Simion Hăncescu, pe 8 septembrie, din discuțiile purtate până acum în teritoriu, aproximativ 30.000 de profesori, în loc să fie la catedră, vor fi în stradă, mai exact în fața Ministerului Educației, unde își vor striga nemulțumirile.

„Dascălii sunt înrăiți, starea de tensiune e maximă, iar ce a fost în 2023, acea grevă de trei săptămâni, nu se compară cu ce se anunță din teritoriu acum. Noi continuăm protestele. Dacă vrei să câștigi demnitate este nevoie de sacrificii”, a spus Hăncescu.

Eveniment

Magazine Mega Image și Profi din Prahova, preluate de un lanț românesc

Aproape 90 de magazine Mega Image și Profi din țară, inclusiv din Prahova, vor fi preluate de lanțul românesc Anabella. Acest lucru este posibil pe...
- Publicitate -

Nemulțumirile angajaților din educație sunt generate de aplicarea Legii 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care prevede creșterea normei didactice cu 2-4 ore, comasarea a peste 500 de școli, creșterea efectivelor de elevi pe clasă, reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora și majorarea obligației de catedră pentru directori și inspectori.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Este justificat boicotul consilierilor împotriva lui Polițeanu?

2
Observatorul Prahovean a lansat un nou sondaj de opinie...
Exclusiv

Protest spontan la Uzina Mecanică Plopeni

0
A fost protest spontan al angajaților de la Uzina...
Exclusiv

Consilier din Filipeștii de Pădure acuză o amenințare ”îți dau cu bâta-n cap”

0
Ligia Bucurică, consilier local în comuna Filipeștii de Pădure...
Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Călători răniți de un geam spart al unui tren CFR

0
Trei călători au fost răniți de cioburi, după ce...
Auto-moto

Un cuplu s-a aruncat în fața unui tir pe A 1, Bucureşti-Piteşti

0
Doi tineri au fost loviți mortal de un tir,...
Administrație

Cât au costat evenimentele de la Republica de sub castani

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat astăzi cât au...
Național

„Campania guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite

0
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat, marți,...
Eveniment

Un bărbat a dispărut din Mizil. L-ați văzut?

0
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

5
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

3
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Admitere la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Ploiești

Observatorul Prahovean -
Consiliul Județean Prahova anunță o nouă oportunitate pentru viitorii...

Dezastru în Prahova la sesiunea de toamnă a bacalaureatului

Luiza Toboc -
Rezultatele ințiale la examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă,...

Ce se întâmplă cu bursierii de merit cu aceeași notă. Profesorii decid

Luiza Toboc -
Profesorii sunt cei care vor stabili criteriile de departajare...

Fetele care au născut iau în continuare bursa pentru mame minore

Luiza Toboc -
Mamele minore primesc și în următorul an școlar bursa...
- Publicitate -

Copiii crescuți de un singur părinte nu mai primesc bursa monoparentală

Luiza Toboc -
Elevii  crescuți de un singur părinte nu primesc nici...

Un singur liceu din Prahova, comasat. Directorul își pierde postul

Luiza Toboc -
Comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi...

Lider de sindicat după întâlnirea cu Bolojan: „Au dat foc educației”

Luiza Toboc -
A unsprezecea zi de grevă a profesorilor contra Legii...

Care sunt școlile și grădinițele din Prahova care vor fi comasate

Luiza Toboc -
Cu mai puțin de o lună până la debutul...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean