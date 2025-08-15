- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Fetele care au născut iau în continuare bursa pentru mame minore

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Mamele minore primesc și în următorul an școlar bursa în valoare de 700 de lei, stimulent acordat pentru ca acestea să nu abandoneze școala. În Prahova 20 de adolescente, cele mai multe din mediul urban, au primit acest sprijin financiar în anul școlar anterior.

Mamele minore vor primi burse în valoare de 700 de lei lunar, pe durata cursurilor, dacă nu acumulează mai mult de 59 de absențe nemotivate într-o lună, potrivit proiectului de metodologie-cadru pentru acordarea burselor în anul școlar 2025-2026, pus în dezbatere publică marți, 12 august, notează edupedu.ro.

Bursa pentru mame minore va fi acordată doar pe perioada cursurilor, nu și în timpul vacanțelor școlare.

Stimulentul financiar a fost introdus în anul școlar 2023 -2024, suma de 700 de lei fiind una menită să le determine pe minorele care au născut să nu abandoneze școala.

Este din nou doliu la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești

Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești este din nou în doliu. S-a stins din viață Maria Liliana Mihăilă, fost profesor de matematică, om care...
Fetele care care primesc bursa pentru mame minore pot beneficia și de celelalte categorii de burse, respectiv cea de merit, socială și tehnologică, singurele rămase după tăieri.

