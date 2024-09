Zeci de bursieri de merit de la Colegiul „Virgil Madgearu” au primit mai puțini bani

Zeci de absolvenți de liceu de la C. E. „Virgil Madgearu” din Ploiești au primit bursele de merit cu o întârziere de aproape o lună, valoarea acestora fiind mult diminuată față de cuantumul stabilit de lege. Conducerea unității susține că situația va fi analizată, iar „dacă s-a produs o eroare, aceasta va fi reparată”.

În luna iulie au fost 22 de zile lucrătoare, dintre care 7 zile „de cursuri” pentru elevii care au susținut Evaluarea Națională și 10 zile „de cursuri” pentru elevii care au dat Bacalaureatul. Asta ar însemna că, pentru aceste zile, bursierii de merit ar fi trebuit să primească 137 de lei, respectiv 196 de lei.

„Nu mică mi-a fost mirarea când am constatat că, deși întârzierea de plată a fost foarte mare, în loc să primesc cei 196 de lei am găsit în cont doar 78 de lei, adică nici jumătate. Am cerut explicații. Mi s-a răspuns mie și altor colegi aflați în aceeași situație că la liceul nostru calculul s-a făcut corect, iar la alte școli unde bursieri au primit 196 de lei s-a greșit. Suntem hotărâți să sesizăm problema și la ISJPH”, ne-a precizat o absolventă, bursieră de merit, care a susținut sesiunea de vară a examenului de bacalaureat.

Conducerea liceului spune că „va analiza situația în zilele următoare”. „În cazul în care, în urma analizei, se va descoperi că, în contabilitate s-a produs o eroare, aceasta va fi remediată, iar elevii își vor primi sumele integral”, a precizat directorula djunct de la C. E. „Virgil Madgearu”, Simona Lupu.

Nu este pentru prima data când la liceul ploieștean sunt probleme din cauza burselor școlare. În mai multe rânduri, elevi, dar și părinți ne-au semnalat faptul că data de 15 a fiecărei luni (data de acordare a burselor, potrivit legii), nu este respectată.