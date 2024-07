Începe înscrierea la facultăți. UPG Ploiești oferă gratuitate în cămin celor care iau peste 9,50 la bacalaureat

Examenul de bacalaureat s-a încheiat, iar absolvenții de liceu așteaptă acum rezultatele care vor fi afișate pe 8 iulie, în aceeași zi putând fi depuse și contestațiile. Notele finale urmează să fie făcute publice pe 12 iulie. Începe, acum, pentru elevi stresul admiterii la Facultate. UPG Ploiești a scos la concurs mai multe locuri, atât la buget, care sunt cele mai căutate, cât și cu taxă.

- Publicitate -

„Elevii care, în urma examenului de bacalaureat obțin peste 9,50 au gratuitate în cămin. Cei care au 10 au gratuitate la cămin și cantina noastră timp de un an de zile”, a precizat Mirela Dulgehru, purtător de cuvânt al Universității Petrol-Gaze Ploiești.

La Facultatea de Inginerie mecanică și Electrică sunt scoase la concurs 206 locuri ( fără taxă) și 309 la cu taxă.

La specializarea Inginerie Mecanică ( 4 ani/ IF) sunt 82 de locuri ( unul pentru persoane cu dizabilități, unul pentru tienri de etnie romă, unul pentru absolvenți de licee situate în mediul rural și încă unul pentru cei proveniți din sitemul de protecție socială). La cu taxă sunt vacante 39 de locuri.

La Inginerie Electrică ( 4 ani/IF) sunt 30 de locuri la fără taxă (plus unul pentru absolvenți de licee situate în mediul rural) și 29 în regim de cu taxă.

- Publicitate -

Specializarea Inginerie Sistemelor are pregătite 33 de locuri la fără taxă (plus unul pentru candidați de etnie romă) și 101 locuri la cu taxă. 32 de locuri bugetate sunt scoase la concurs și la specializarea Calculatoare și Tehnologia Informației ( plus 3 rezervate candidaților de etnie romă, care vin din sistemul de protecție socială sau care au absolvit un liceu în mediul rural) . La cu taxă sunt vacante 25 de locuri.

În cadrul aceleiași facultăți, la specializarea Inginerie și Management sunt 29 de locuri la cu taxă ( plus unul pentru absolvenți de licee situate în rural) și 60 la cu taxă.

La Facultatea de Litere și Științe din cadrul UP Ploiești ( 3 ani) sunt disponibile 201 locuri bugetate și 3025 cu taxă, după cum urmează:

Limbă și Literatură – 66 de locuri fără taxă (plus unul pentru candidați de etnie romă și unul pentru absolvenți de licee din rural și unul destinat formării cadrelor didactice); 153 locuri cu taxă.

- Publicitate -

Informatică – 38 de locuri fără taxă (plus unul pentru candidați de etnie romă și unul pentru absolvenți de licee din rural); 35 de locuri cu taxă.

Științe Administrative – 51 de locuri fără taxă (plus unul pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială și unul pentru absolvenți de licee din rural); 52 de locuri cu taxă.

Științele Educației – 46 de locuri fără taxă (plus unul pentru candidați de etnie romă, unul pentru absolvenți de licee din rural și 10 destinate formării cadrelor didactice); 46 de locuri cu taxă.

- Publicitate -

La Facultatea de Științe Economice (3 ani) sunt scoase la concurs ( fără taxă) 266 de locuri. Alte 11 sunt vacante pentru candidați aflați în situații speciale. La cu taxă, UPG Ploiești a pregătit, la această specializare, 485 de locuri.

Administrarea Afacerilor sunt vacante 74 de locuri la fără taxă. 2 locuri sunt pentru candidații de etnie romă și unul pentru absolvenții de licee situate în mediul rural. 37 de locuri sunt în regim cu taxă.

La Finanțe sunt scoase la concurs 37 de locuri la fără taxă ( plus unul pentru absolvenți de licee din rural) și alte 37 la cu taxă.

Specializarea Contabilitate are pregătite 37 de locuri la fără taxă ( plus unul unul pentru absolvenți de licee din rural) și alte 155 în regim cu taxă.

- Publicitate -

Cibernetică, Statistică și Informatică de Gestiune are vacante 44 de locuri la fără taxă ( plus alte 2 pentru candidați din sistemul de protecție socială și absolvenți de licee din rural). 28 de locuri sunt în regim cu taxă.

La Management sunt scoase la concurs 37 de locuri fără taxă ( unul pentru candidați de etnie romă) și 50 la cu taxă, iar la Economie sunt libere 37 de locuri la fără taxă ( plus unul pentru absolvenți de licee din rural) și 52 de locuri în regim cu taxă.

Înscrierea candidaților se face online în perioada 1- 22 iulie sau la centru universitar în perioada 15-23 iulie.