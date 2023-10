Copii de clasa a V-a, de la o școală din Măgureni, terorizați de un coleg de clasă: „Ieri a luat scaunul și l-a aruncat după noi în casa scării”

E scandal monstru la Școala Gimnazială din comuna Măgureni. Elevii de la o clasă a V-a refuză să mai intre la ore de frica unui coleg care îi scuipă, îi jignește, îi amenință, chiar lovește. Părinții sunt revoltați de situație, mai ales că povestea, spun aceștia, e veche. Conducerea școlii admite că elevul agresor are probleme comportamentale, însă, spune directorul, „nu are ce să îi facă”. Cazul a intrat și în atenția Poliției,a Inspectoratului Școlar și a Protecției Copilului Prahova.

„Ieri a luat un scaun și l-a aruncat după colegi în casa scării. Dacă era copilul meu în zonă și îi spărgea capul, sau Doamne ferește”, ne-a relatat, supărată, o mămică.

Problemele persistă de ani de zile. Elevii de la clasa a V-a A au ajuns acasă, de-a lungul timpului, jigniți, scuipați, amenințați, hărțuiți fizic de colegul lor şi au povestit, fiecare, părinţilor ororile prin care trec. Un coleg de 12 ani, M.T, îi terorizează.

Părinții au făcut numeroase plângeri. Au sesizat conducerea școlii, Inspectoratul Școlar, Poliția, DGPASP Prahova, ba au înaintat chiar și la MInisterul Educației o reclamație scrisă.

Nu s-a schimbat, însă, nimic. Elevul cu pricina învață în aceeași clasă și continuă să își terorizeze colegii, ba chiar și pe profesori care nu îl pot struni.

„Fiul meu merge la pisholog din cauza acestui coleg. A ajuns să îmi fie frică să îl mai trimit la școală. Acest băiat are grave tulburări de comportament. Scuipă, lovește, are un limbaj vulgar, face gesturi obscene, ba chiar i-a amenințat că va veni cu cuțitul la școală și le va face rău. Nu se mai poate așa ceva. Vrem să fie exmatriculat până nu se întâmplă vreo nenorocire”, ne-a mai relatat un alt părinte care are copilul în aceeași clasă cu elevul agresor.

Conducerea școlii cunoaște foarte bine situația. Cum exmatricularea elevilor din învățământul obligatoriu este interzisă, „tot ceea ce putem face este să îi dăm avertisment, mustrare, scăderea notei la purtare, ca măsură complementară. Dacă abaterile se repetă o luăm de la capăt cu aceeași procedură. Copilul acesta are tulburări de comportament, probleme disciplinare, dar părinții lui nu vor să recunoască problema. Au acceptat, totuși, consiliere remedială din partea Protecției Copilului, fără rezultate, însă. Mâine se va întruni consiliul clasei să vedem ce putem face. Doamne ferește să se întâmple vreo tragedie, să își lovească vreun coleg mai grav”, a precizat directorul Școlii Gimnaziale din Măgureni, Ioan Furdui.