Mai mulți părinți ai căror copii învață la Școala „Sfântul Vasile” din Ploiești reclamă greutatea ghiozdanelor. Ce măsuri ia conducerea unității

Mai mulți părinți care au copiii la Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” din Ploiești sunt revoltați din cauza orarului mult prea încărcat pe care îl au elevii, dar și a faptului că, zilnic, aceștia trebuie să care ghiozdane care ajung să cântărească chiar și 10 kilograme. Părinții au cerut în scris conducerii instituției să ia măsuri, mai ales că unii dintre copii au ajuns să facă gimnastică medicală, acuzând dureri la coloana vertebrală.

„Fiul meu este elev în clasa a VII-a la această școală, iar la ședința cu părinții am discutat despre greutatea ghiozdanului și numărul mare de ore. Din păcate, profesorii și diriginții se simt deranjați de asemenea subiecte. Copiii noștri sunt doar niște cifre și școala este făcută în interesul profesorului.

Am făcut chiar o cerere către directorul școlii, împreună cu alți părinți, prin care am solicitat să găsim o metodă pentru a reduce greutatea ghiozdanului, dar și o o schimbare a orarului. Nu s-a deranjat să răspundă la cererea noastră. Comunicarea cu părinții este egală cu zero. Aceste subiecte nu sunt interesante pentru profesori.

Unii sunt interesați de cât mai multe pregătiri, să comandăm auxiliare și culegeri cât mai multe, care să fie cărate de copiii noștri. Eu pe fiul meu îl duc și îl aduc cde la școală pentru a-l ajuta cu ghiozdanul care ajunge să cântărească și 9,10,kg. Medicii ne-au spus că va face scolioză dacă își mai forțează coloana. În era tehnologiei, ghiozdanele sunt mai grele ca acum 30 de ani”, ne-a spus, revoltată, Gabriela Rață, mama unui elev de clasa a VII-a, care face kinetoterapie din cauza afecțiunilor pe care le-a dezvoltat la coloană.

Directorul școlii, Ovidiu Marian – Ionescu, ne-a precizat că va lua măsuri pentru a rezolva problema chiar după vacanța pe care elevii o au la sfârșitul acestei luni. Din fonduri proprii, acesta a spus că va monta dulapuri pentru materialele didactice în fiecare sală de clasă.

„Avem 17 săli de clasă. Știu că părinții sunt nemulțumiți din cauza volumului mare de cărți, caiete, culegeri, auxiliare pe care elevii trebuie să le care zilnic după ei. Culmea e că peste tot, în toate școlile se întâmplă la fel, dar numai noi primim reclamații, văd. Oricum, m-am gândit, pentru a rezolva această problemă, să montez niște dulapuri în spatele făecărei săli de curs, pentru ca elevii sî își poată lăsa acolo din materiale. Voi face facea sta din fondurile proprii ale școlii chiar după vacanța de o săptămână de acum, din octombrie”.