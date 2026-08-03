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Turist rănit pe drumul spre Cabana Ciucaș. Intervenție Salvamont și ISU Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
turist

Un turist care urca spre Cabana Ciucaș a fost rănit duminică, 2 august, după ce a căzut și a suferit un traumatism cranio-cerebral. Victima a fost transportată la spital.

Pentru acordarea primului ajutor și evacuarea victimei au intervenit salvatorii montani și echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență, potrivit Salvamont Prahova.

„Intervenție a salvatorilor montani, alături de echipajele ISU, pentru acordarea primului ajutor medical unui turist care a căzut pe drumul ce urcă spre Cabana Ciucaș și a suferit un traumatism cranio-cerebral. Acesta a fost coborât de salvamontiști și predat echipajului de ambulanță”, a transmis Salvamont Prahova.

Turistul a fost transportat de salvatori până într-o zonă accesibilă ambulanței, de unde a fost preluat pentru îngrijiri medicale.

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