Limitele de viteză: Când poți circula cu 80 km/h în localitate și ce prevede Codul Rutier pentru fiecare categorie de drum

Respectarea limitelor de viteză este una dintre cele mai importante obligații ale șoferilor, însă nu toți conducătorii auto cunosc regulile prevăzute de Codul Rutier. În funcție de categoria drumului, tipul autovehiculului și experiența la volan, legea stabilește limite diferite de viteză, iar în anumite situații impune restricții suplimentare, potrivit digi24.ro.

De asemenea, limita legală reprezintă viteza maximă permisă, nu viteza cu care un șofer trebuie să circule în orice condiții. Conducătorii auto au obligația de a adapta permanent viteza la trafic, vizibilitate și starea carosabilului.

Cât este limita de viteză în localitate

În interiorul localităților, viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Există însă excepții. Administratorul drumului poate stabili, cu avizul Poliției Rutiere, o limită mai mare pentru autovehiculele din categoriile A și B, de până la 80 km/h, pe anumite sectoare de drum unde condițiile de circulație permit acest lucru.

În schimb, acolo unde siguranța rutieră o impune, autoritățile pot reduce limita de viteză. Pentru autovehicule, aceasta nu poate fi mai mică de 30 km/h, iar pentru tramvaie nu poate coborî sub 10 km/h.

Limitele de viteză în afara localităților

Pentru autoturismele din categoriile A și B, Codul Rutier stabilește următoarele viteze maxime:

130 km/h pe autostrăzi;

120 km/h pe drumurile expres;

100 km/h pe drumurile naționale europene (E);

90 km/h pe celelalte categorii de drumuri.

Aceste valori reprezintă limitele maxime admise, însă viteza trebuie adaptată în permanență la condițiile de trafic și la starea drumului.

Reguli pentru camioane, autobuze și alte categorii de vehicule

Pentru autovehiculele din categoriile C, D și D1, limitele de viteză sunt:

110 km/h pe autostradă;

100 km/h pe drum expres;

90 km/h pe drumurile europene;

80 km/h pe celelalte drumuri.

În cazul vehiculelor din categoriile A1, B1 și C1, viteza maximă admisă este:

90 km/h pe autostradă;

85 km/h pe drum expres;

80 km/h pe drumurile europene;

70 km/h pe celelalte categorii de drumuri.

Pentru tractoarele agricole sau forestiere și mopede, limita maximă este de 45 km/h.

Situațiile în care legea impune reducerea vitezei

Codul Rutier prevede mai multe situații în care șoferii sunt obligați să circule sub limita generală.

Autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci trebuie să reducă viteza cu 10 km/h față de limita maximă admisă pentru categoria respectivă.

Vehiculele care transportă mărfuri periculoase sau cele care depășesc masele ori gabaritele admise pot circula cu cel mult:

40 km/h în localitate;

70 km/h în afara localităților.

Restricții suplimentare se aplică și șoferilor începători. Persoanele care au permisul de conducere de mai puțin de un an, precum și cursanții aflați în pregătirea practică pentru obținerea permisului, trebuie să circule cu 20 km/h sub limita maximă admisă pentru categoria vehiculului condus.

Obligația pe care toți șoferii trebuie să o respecte

Respectarea limitei legale de viteză nu este suficientă pentru evitarea sancțiunilor sau a accidentelor.

Codul Rutier obligă fiecare conducător auto să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, astfel încât să poată opri în siguranță dacă acesta frânează brusc.

Totodată, viteza trebuie adaptată permanent la condițiile de drum, trafic, vreme și vizibilitate, astfel încât orice manevră să poată fi efectuată fără a pune în pericol siguranța participanților la trafic.