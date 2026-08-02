Trofeul Sinaia 2026. Trei ieșiri în decor și o baie de ulei spartă în timpul competiției

Stațiunea Sinaia a găzduit în acest final de săptămână cea de-a XV-a ediție a Trofeului Sinaia – In Memoriam Marin Dumitrescu. Etapa a V-a din Campionatul Național de Viteză în Coastă a început vineri, 31 iulie și se termină astăzi, 2 august 2026.

Considerată una dintre cele mai spectaculoase competiții automobilistice din România, cursa a adus pe traseul urban al orașului cei mai buni piloți și cele mai performante mașini din campionat.

Chiar și așa, nici cei mai experimentați piloți n-au scăpat de momente de suspans. Trei incidente spectaculoase și periculoase în același timp au ținut cu sufletul la gură publicul, dar și organizatorii. Potrivit lui Vlad Dinu, ofițerul de presă al Primăriei Sinaia, acestea au fost minore.

„Au fost trei ieșiri mici în decor și o baie de ulei spartă. Nimic mai mult”, a declarat pentru Observatorul Prahovean purtătorul de cuvânt al Primăriei Sinaia.

Una dintre ieșire în decor a fost imortalizată într-un video publicat de reprezentanții primăriei pe pagina de Facebook Trofeul Sinaia dar și de mulți alți participanți.

Surse video: TikTok.com/@florentinian Facebook.com/Trofeul Sinaia

În pauza dintre manșe, echipele de intervenție au resecurizat traseul cursei cu noi baloți de paie și au remediat micile daune cauzate de incidentul minor din prima manșă.

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