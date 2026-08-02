Accident pe strada Poștei din Ploiești. Motociclist de 24 de ani, rănit în urma impactului cu un autobuz

Un accident rutier s-a produs duminică după-amiază, 2 august, pe strada Poștei din Ploiești. Un motociclist în vârstă de 24 de ani a fost rănit și transportat la spital, după ce motocicleta pe care o conducea a fost implicată într-o coliziune cu un autobuz.

UPDATE: Cum s-a produs accidentul de pe strada Poștei din Ploiești

Potrivit ISU Prahova, în autobuz se aflau cinci persoane. Niciuna dintre acestea nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, precum și un echipaj de terapie intensivă mobilă.

Motociclistul, un bărbat în vârstă de 24 de ani, a fost găsit conștient, politraumatizat.

„Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la spital de către echipajul TIM”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova.

La momentul producerii accidentului, în autobuz se aflau cinci ocupanți. Aceștia au fost evaluați la fața locului, însă nu au necesitat transportul la spital.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul rutier de pe strada Poștei din Ploiești.