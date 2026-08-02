Mamele pot ieși mai devreme la pensie. Ce acte trebuie să pregătească

Puține femei știu că statutul de mamă le poate aduce beneficii atunci când se apropie de pensie: cu cât au crescut mai mulți copii, cu atât se pot pensiona mai devreme. Reducerea poate ajunge până la câțiva ani buni în plus de liniște. Toate aceste prevederi apar în Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Cine are dreptul la această reducere

Ca să beneficiezi de acest drept, trebuie să îndeplinești două condiții în același timp:

să ai stagiul complet de cotizare (adică să fi lucrat și plătit contribuții perioada cerută de lege);

să fi născut și crescut cel puțin un copil până la vârsta de 16 ani.

Dreptul se aplică și mamelor care au adoptat copii, cu o singură diferență: în cazul adopției, copilul trebuie să fi fost crescut cel puțin 13 ani.

Cu câți ani mai devreme te poți pensiona

Reducerea crește o dată cu numărul copiilor crescuți:

Număr de copii Reducere vârstă pensionare 1 copil 6 luni 2 copii 1 an 3 copii 1 an și 6 luni 4 copii 2 ani 5 copii 2 ani și 6 luni 6 copii 3 ani 7 copii sau mai mulți 3 ani și 6 luni

Practic, o mamă cu patru copii poate ieși la pensie cu doi ani mai devreme decât vârsta standard, fără nicio penalizare.

Ce acte trebuie pregătite

Pentru copiii biologici sunt necesare:

certificatele de naștere ale copiilor;

o declarație pe propria răspundere prin care confirmi că i-ai crescut până la 16 ani.

Pentru copiii adoptați, dosarul trebuie să conțină:

hotărârea judecătorească definitivă de încuviințare a adopției;

certificatul de naștere al copilului;

declarația pe propria răspundere care confirmă cei minimum 13 ani de creștere.

Se poate cumula cu alte reduceri

Vestea bună este că această reducere nu este singura la care poți avea dreptul. Se poate aduna cu alte diminuări ale vârstei de pensionare. Spre exemplu, cele acordate pentru munca în condiții speciale sau deosebite. Legea pune însă o limită: indiferent câte reduceri se adună, vârsta de pensionare nu poate scădea cu mai mult de 11 ani față de vârsta standard.

Care este vârsta standard de pensionare acum

În România, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Pentru femei, această vârstă se atinge treptat, printr-un calendar de creștere graduală stabilit prin lege. La fel se întâmplă și cu stagiul complet de cotizare, care este de 35 de ani pentru toată lumea, dar la femei se ajunge la el tot treptat.