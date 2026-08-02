Lista localităților din Prahova care au primit finanțare prin PNDL și PNRR. Suma depășește peste 3,2 milioane de lei

Ministerul Dezvoltării a decontat, în această săptămână, peste 3,2 milioane de lei pentru investiții derulate în județul Prahova prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL și Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

Sumele nu reprezintă finanțări noi sau proiecte aprobate în această perioadă, ci decontarea unor facturi pentru investiții deja contractate și aflate în diferite stadii de realizare.

Astfel, după ce autoritățile locale transmit Ministerului Dezvoltării documentele justificative pentru lucrările executate, serviciile prestate sau bunurile achiziționate în cadrul proiectelor, instituția virează ulterior sumele eligibile.

Valoarea totală a decontărilor pentru beneficiarii din Prahova este de 3.216.951,30 lei. Din această sumă, 682.681,87 lei au fost plătiți prin PNDL, iar 2.534.269,43 lei prin PNRR.

Lista localităților care au primit finanțare prin PNDL

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Ministerul Dezvoltării a decontat facturi pentru investiții derulate în două comune din Prahova.

Măneciu – 439.676,61 lei

Teișani – 243.005,26 lei

În total, prin PNDL au fost transferați către cele două administrații locale din Prahova 682.681,87 lei. Plățile au fost efectuate în baza OUG nr. 28/2013 și sunt aferente unor lucrări sau cheltuieli eligibile realizate în cadrul proiectelor finanțate prin acest program. Lista publicată de minister nu precizează însă denumirea exactă a obiectivelor de investiții pentru care au fost achitate facturile.

Lista localităților care au primit finanțare prin PNRR

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost decontate facturi pentru investiții derulate de patru administrații locale, dar și de Consiliul Județean Prahova. Pentru orașul Breaza și comuna Drajna au fost efectuate câte două plăți, iar sumele au fost cumulate în lista de mai jos.

Breaza – 1.228.261,79 lei

Drajna – 35.646 de lei

Slănic – 839 de lei

Baba Ana – 125.387,11 lei

Separat, Consiliul Județean Prahova a primit 1.144.135,53 lei. Valoarea totală a transferurilor realizate în Prahova prin PNRR este de 2.534.269,43 lei.

Decontările sunt aferente investițiilor deja contractate și acoperă lucrări executate. Este vorba de lucrări care vizează termoizolarea clădirilor, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor, reducerea consumului de energie, înființarea de stații de încărcare pentru autoturismele electrice și intervenții pentru creșterea siguranței imobilelor. Cumulat, Ministerul Dezvoltării a decontat pentru beneficiarii din județul Prahova 3.216.951,30 lei prin PNDL și PNRR.