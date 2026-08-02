Consilier local din Drajna găsit în compatibilitate de ANI

Potrivit unui comunicat al ANI, Gabriel-Nicolae Rogozea se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 7 mai 2023, întrucât a deținut simultan calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna și o funcție în organele de conducere ale unui partid politic.

Inspectorii de integritate arată că această situație încalcă prevederile art. 187 alin. (13), coroborat cu art. 178 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care stabilesc incompatibilitatea dintre cele două funcții.

Legislația prevede că membrii consiliilor de administrație ale spitalelor publice nu pot ocupa funcții în structurile de conducere ale partidelor politice, măsura având rolul de a garanta independența administrării unităților sanitare și de a preveni influențele politice asupra actului de management.

Raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate poate fi contestat la instanța de contencios administrativ, în termenul și condițiile prevăzute de lege.