De ce scapă unii moștenitori de taxa de 1% pe succesiune în 2026

Senatul a aprobat, cu 92 de voturi pentru și doar două împotrivă, o derogare de la Codul Fiscal prin care moștenitorii afectați de paralizia sistemelor ANCPI, provocată de atacul cibernetic din 14 iulie, nu vor mai plăti impozitul de 1% pe succesiune. Decizia finală revine Camerei Deputaților.

Ce prevede legea votată de Senat

Potrivit Codului Fiscal, succesiunile sunt scutite de impozit dacă sunt dezbătute și finalizate în termen de doi ani de la decesul proprietarului. Depășirea acestui termen atrage automat un impozit de 1% din valoarea imobilelor incluse în masa succesorală. Impozitul de 1% se calculează doar asupra valorii imobilelor din moștenire, nu asupra întregii mase succesorale.

Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect de lege care instituie o derogare temporară de la această regulă. Potrivit textului aprobat, nu se va datora impozitul de 1% pentru succesiunile dezbătute și finalizate până la 30 septembrie 2026 inclusiv, în cazurile în care termenul de doi ani de la decesul autorului succesiunii se împlinește în intervalul 14 iulie – 30 septembrie 2026.

Motivul derogării: atacul cibernetic de la ANCPI

Măsura vine în urma atacului cibernetic care a paralizat total funcționarea Cadastrului, începând cu data de 14 iulie, când sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) au fost scoase din funcțiune. Din cauza prăbușirii sistemelor de la Cadastru, instrumentarea și încheierea actelor juridice de succesiune au fost blocate, existând riscul ca mulți moștenitori să fie obligați la plata impozitului din motive independente de voința lor, deși se aflau încă în termenul legal de grație.

Aceeași problemă tehnică a determinat Senatul să aprobe, în aceste zile, și prelungirea până la 30 septembrie a termenului pentru aplicarea TVA-ului redus de 9% la locuințele noi, pentru cumpărătorii care riscau să piardă facilitatea din cauza blocajului de la ANCPI.