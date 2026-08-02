Unde ieșim duminică, 2 august, în Ploiești și Prahova. Teatru în aer liber, spectacol pentru copii și curse la Sinaia

Duminică, 2 august, aduce mai multe variante de petrecere a timpului liber în Ploiești și în județul Prahova. Cei care vor să rămână în oraș pot urmări spectacole de teatru în aer liber pe Bulevardul Castanilor sau pot merge împreună cu cei mici la Teatrul Nației. La Sinaia, principala atracție a zilei este etapa din Campionatul Național de Viteză în Coastă, competiție care aduce și importante restricții de circulație.

Două spectacole de teatru pe Bulevardul Castanilor

Bulevardul Independenței din Ploiești redevine, duminică seară, scenă în aer liber. În zona Rondului II, în apropierea foișorului, sunt programate două spectacole inspirate din opera lui William Shakespeare.

Primul spectacol al serii, „Batista Desdemonei”, începe la ora 18:00. De la ora 20:15, publicul poate urmări „Neguțătorul din Veneția”. Reprezentațiile fac parte din programul cultural organizat în această vară pe Bulevardul Castanilor, iar accesul publicului este liber.

Programul spectacolelor de duminică

Ora 18:00 – „Batista Desdemonei”

Ora 20:15 – „Neguțătorul din Veneția”

Ambele spectacole au loc în zona Rondului II, în proximitatea foișorului de pe Bulevardul Independenței, iar accesul este liber.

„Cei 3 purceluși”, spectacol pentru copii la Teatrul Nației

Pentru familiile cu copii, Teatrul Nației din Ploiești propune, duminică dimineață, spectacolul „Cei 3 purceluși”. Reprezentația începe la ora 11:00.

Povestea pornește de la cunoscutul basm al celor trei purceluși care își construiesc case din paie, rămurele și cărămidă, dar aduce în scenă personaje și situații adaptate publicului de astăzi.

Dincolo de momentele amuzante, povestea le transmite copiilor câteva lecții ușor de înțeles: lucrurile făcute în grabă nu rezistă, iar lăcomia și aroganța pot avea consecințe neplăcute.

Trofeul Sinaia, atracția principală pentru pasionații de motorsport

La Sinaia se desfășoară, duminică, ultima zi a celei de-a XV-a ediții a competiției „Trofeul Sinaia – In memoriam Marin Dumitrescu”. Evenimentul, organizat de Primăria Orașului Sinaia și Clubul Sportiv Carpați Sinaia, reprezintă etapa a V-a din Campionatul Național de Viteză în Coastă 2026.

Duminică, activitățile și restricțiile asociate evenimentului sunt programate în intervalul 05:00–21:00.

Restricții de circulație în Sinaia

Organizarea Trofeului Sinaia presupune închiderea traficului rutier pe mai multe străzi importante din oraș. Circulația este oprită pe Bulevardul Carol I, de la intersecția cu strada Aosta până la intersecția cu Bulevardul Ferdinand. Restricții sunt instituite și pe strada Octavian Goga, unde este amenajat parcul de service al competiției.

Șoferii care vor să ajungă în zona Gondolei Sinaia pot utiliza ruta alternativă: Bulevardul Carol I – strada Aosta – strada Șoimului – strada Coștilei – strada Gheorghe Doja – Drumul Nou Cota 1400.

Participanții la trafic sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor și ale organizatorilor, mai ales în zonele apropiate traseului de concurs.

Cei care aleg varianta Sinaia trebuie să țină cont de restricțiile de trafic și de faptul că, pe durata competiției, circulația în zona centrală se va desfășura cu dificultate.