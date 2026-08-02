Luni începe Bacalaureatul de toamnă 2026. Calendarul complet al probelor

Absolvenții de liceu care nu au promovat Bacalaureatul în prima sesiune din 2026, sau care nu au putut susține toate probele, au a doua șansă în luna august. Ministerul Educației a stabilit calendarul complet al sesiunii de toamnă, iar înscrierile s-au încheiat deja pe 21 iulie.

Candidații care au picat examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2026 sau nu s-au prezentat la toate probele s-au putut înscrie la sesiunea de toamnă în perioada 14-21 iulie 2026. Tot acum s-au putut înscrie și absolvenții care între timp au promovat examenele de corigență.

Evaluarea competențelor, la începutul lunii august

Primele probe ale sesiunii de toamnă sunt cele de evaluare a competențelor, care nu sunt notate și nu influențează media finală, dar sunt obligatorii:

3-4 august 2026 – proba A, competențe lingvistice de comunicare orală în limba română

4-5 august 2026 – proba B, competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă

5-6 august 2026 – proba C, competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională

6-7 august 2026 – proba D, competențe digitale

Probele scrise încep pe 10 august

Probele scrise, care contează la media finală, se desfășoară astfel:

10 august 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)

11 august 2026 – proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie, în funcție de specializare (proba E.c)

12 august 2026 – proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

13 august 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b), pentru candidații care au studiat într-o limbă a minorităților naționale

Rezultatele, așteptate pe 18 și 24 august

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și depune contestații. Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă sunt anunțate pentru 24 august 2026.

Pentru a obține diploma de Bacalaureat, candidații au nevoie de o medie generală de minimum 6, cu cel puțin 5 la fiecare probă.