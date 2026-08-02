Cum și unde parchezi în Ploiești ca să nu îți iei amendă

Șoferii din Ploiești au parte, în 2026, de cea mai amplă schimbare a modului în care sunt marcate locurile de parcare din ultimii ani: liniile albe sunt înlocuite treptat cu marcaje de culoare albastră, iar cei care nu respectă regulile de staționare riscă amenzi și, în anumite cazuri, blocarea sau ridicarea mașinii. Chiar și acum, la mai bine de trei luni de zile de când SGU Ploiești a introdus marcajele albastre, lumea încă nu știe ce reprezintă exact acestea și unde trebuie să parcheze pentru a nu încasa amendă.

Ce înseamnă marcajele albastre din parcările ploieștene

SGU Ploiești a introdus, începând din aprilie 2026, marcaje de culoare albastră pentru locurile de parcare publică cu plată din administrarea societății. Primele zone vizate au fost cele din jurul Halelor Centrale, al Palatului Culturii și parcarea de la blocul „7 Etaje”, iar cea mai recentă etapă a lucrărilor a fost finalizată în zona adiacentă Tribunalului Prahova.

Potrivit reprezentanților SGU, culoarea albastră a devenit standardul folosit pentru parcările cu taxă în majoritatea orașelor din România și din Europa, tocmai pentru că iese ușor în evidență și nu se confundă cu alte marcaje rutiere. Liniile albe, spun cei de la SGU, creează adesea confuzie, fiind asociate în general cu parcările gratuite, cu locurile de reședință sau cu marcajele care separă benzile de circulație. Măsura aliniază Ploieștiul la practici deja aplicate în orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov sau Oradea.

Lucrările de marcare se desfășoară etapizat, pe zone, și ar urma să se încheie până la finalul lunii octombrie 2026. Ele vizează exclusiv perimetrele parcărilor publice cu plată aflate în administrarea SGU Ploiești, nu și alte marcaje rutiere, precum trecerile de pietoni sau liniile de separare a benzilor, care intră în atribuțiile altor instituții.

În prezent, SGU Ploiești administrează 2.345 de locuri de parcare, dintre care: 110 locuri sunt destinate persoanelor cu dizabilități și 344 de locuri se află în parcarea etajată de pe strada Cuza Vodă nr. 8C.

Cum se plătește parcarea în Ploiești

Tariful de parcare poate fi achitat prin mai multe metode:

SMS , la numărul unic 7420 — se trimite mesajul cu codul corespunzător intervalului dorit, urmat de numărul de înmatriculare (de exemplu, pentru o oră: 601 urmat de numărul mașinii)

, la numărul unic — se trimite mesajul cu codul corespunzător intervalului dorit, urmat de numărul de înmatriculare (de exemplu, pentru o oră: 601 urmat de numărul mașinii) Aplicațiile mobile Am Parcat și TPark

Am Parcat și TPark Parcometre , amplasate direct în parcări

, amplasate direct în parcări Casieri – încasatori, în parcările unde acest sistem este disponibil

Programul general de funcționare a parcărilor cu plată este, de regulă, luni–sâmbătă, între orele 07:00 și 18:00, cu excepția zonei Obor, unde tariful se aplică doar sâmbăta și duminica, între orele 07:00 și 14:00.

În ce condiții se blochează roțile

SGU Ploiești a atras atenția în mod repetat asupra situațiilor care pot atrage sancțiuni sau blocarea roților:

parcarea în stațiile mijloacelor de transport în comun sau la mai puțin de 25 de metri de acestea

staționarea pe trotuar fără a lăsa cel puțin un metru liber pentru pietoni

ocuparea locurilor concesionate de SGU sau a celor rezervate persoanelor cu dizabilități, fără drept

parcarea în zone cu acces restricționat prin borne, stâlpi sau bariere

blocarea rampelor de acces folosite pentru aprovizionarea magazinelor

Parcarea pe spații verzi, o problemă recurentă în oraș, este strict interzisă. Doar în perioada aprilie–mai 2026, polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au aplicat 16 sancțiuni contravenționale șoferilor care au staționat pe spații verzi din zona străzilor Andrei Mureșanu, Cameliei, Gheorghe Grigore Cantacuzino, Șoseaua Vestului și Rapsodiei, în valoare totală de 7.500 de lei.

Blocarea unei porți sau a unui garaj este considerată tot staționare neregulamentară și se sancționează, de regulă, cu 4 sau 5 puncte-amendă (care, la valoarea actuală a punctului-amendă, pot depăși 800–1.000 de lei), plus 2 sau 3 puncte de penalizare. În plus, autoritățile locale pot decide ridicarea mașinii atunci când aceasta blochează accesul într-o curte sau un garaj, sau când împiedică intervenția autospecialelor.

Ce faci ca să eviți amenda pentru parcare la Ploiești