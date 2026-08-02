„Jalnic!” Reacția căpitanului de la Petrolul, după ce echipa a bifat trei recorduri negative în meciul cu Universitatea Craiova

Petrolul a pierdut categoric meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-4, gruparea ploieşteană Petrolul.

Craiovenii nu au stat mult pe gânduri şi au înscris cel mai rapid gol de până acum al campionatului, după 41 de secunde de joc în care ploieștenii nu au atins mingea. Nsimba a fost cel care a deschis scorul, profitând de o eroare de marcaj a lui Papp şi o ieșire neinspirată a lui Zima.

Francezul a majorat avantajul oltenilor, în minutul 18, din pasa lui Baiaram, reuşind astfel o dublă, aşa cum o făcuse şi în ultima confruntare dintre cele două echipe, în ianuarie acest an.

După pauză, în minutul 48, Carlos Mora a centrat perfect şi Baiaram a înscris cu o lovitură de cap, ducând scorul la 3-0 pentru gazde. Tot Baiaram a ratat în minutul 58, dar gazdele au reuşit să treacă şi al patrulea gol pe tabelă, în minutul 65, prin Elisor, din pasa lui Mekvabishvili.

Primul șut pe poarta Craiovei a venit în minutul 71

După ce a luat gol în secunda 41, Petrolul a intrat pentru prima dată în careul oltenilor, în minutul 35, și a șutat pentru prima dată pe poartă în minutul 71, bifând trei contraperformanțe într-un singur meci. Cu un avantaj consistent, craiovenii au mai redus turaţia şi ploieştenii au căutat golul de onoare, dar nu l-au găsit.

Universitatea Craiova – Petrolul Ploieşti s-a terminat 4-0, iar campioana a urcat pe primul loc în clasament, cu şase puncte, având golaveraj mai bun decât FCSB. Petrolul are 3 puncte şi ocupă locul 13, iar căpitanul echipei, Paul Papp, a tras un semnal de alarmă.

„O seară de coşmar, nu am fost pregătiţi deloc chiar dacă toată săptămâna ne-am antrenat bine şi Mister a pus la punct toate detaliile. În seara asta ne-au surclasat din toate punctele de vedere, fizic, tactic, tehnic. Craiova a arătat bine, nu a avut un tempo în plus, ci vreo 3 peste noi. Ce să zic, e o seară dureroasă.

Trebuie să ne revenim pentru că este a doua înfrângere pentru noi, suntem total dezamăgiţi. Craiova a câştigat campionatul, ne-au surprins, am luat un gol în minutul 1, ce să zic? Când începi aşa, e greu, mai ales pe terenul Craiovei. Ştim că e bună acasă, veneau şi ei după două înfrângeri. Ei au arătat bine, noi am arătat jalnic.

Paul Papp trage un semnal de alarmă

Acum vine meciul cu Oţelul. Ne-au bătut acasă în campionatul trecut cu 5-1, avem o revanşă de luată, mergem la Ploieşti să ne pregătim. Nu mai vreau să pierd. Au venit mulţi jucători, nu vreau să caut alibiuri că mai am nevoie de timp, tu ca persoană trebuie să dai 100% pe teren, să îţi dai viaţa pe teren. Toată lumea a încercat. Trebuie să recunoaştem că atât s-a putut acum, trebuie să ne pregătim mai bine”, a spus Papp.

Petrolul – Oțelul este vineri, 7 august, de la ora 18.30, pe stadionul Ilie Oană. În etapa a cincea, ploieștenii vor juca, în deplasare, la FC Voluntari, iar apoi, la Ploiești vine Rapid. Luna august se va încheia cu deplasarea de la Universitatea Cluj.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: R. Sava – Ad. Rus, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili (A. Creţu 75), Bancu (Cicâldău 69) – D. Matei (Băsceanu 61), Nsimba (Elison 46), Baiaram (Etim 61). ANTRENOR: Filipe Coelho

PETROLUL: Zima – Căpuşă, Papp (M. Ioniţă 46), Zaian, Breston Malula (Rodrigo Martins 64), A. Dumitrescu – L. Teixeira (M. Ţuţu 83), Huseynov (Dele Israel 46), Alejandro Bran, D. Paraschiv (Jerdea 64) – Nlundulu. ANTRENOR: Ricardo Sousa

Cartonaşe galbene: Nsimba 18 / Zima 79, Nlundulu 87