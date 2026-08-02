Permisul de conducere va fi mai greu de obținut și de reînnoit. Ce s-ar putea schimba

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect prin care vrea să schimbe regulile după care medicii verifică dacă cineva este sănătos și apt să conducă o mașină. Practic, controalele medicale pentru permis vor deveni mai amănunțite, iar unele afecțiuni care în trecut treceau mai ușor cu vederea, acum vor conta mult mai mult.

Ideea din spatele proiectului este simplă: multe accidente rutiere se întâmplă din cauza unor probleme de sănătate ale șoferilor, care nu au fost depistate la timp sau care nu au mai fost verificate periodic. România adaptează astfel regulile proprii la cerințele mai stricte impuse la nivelul Uniunii Europene, ca toți șoferii din UE să fie evaluați după criterii asemănătoare.

Vederea va fi verificată mult mai atent

Cea mai mare schimbare ține de testele de vedere. Medicii vor analiza mai riguros atât șoferii amatori (cei cu permis normal, categoria numită „Grupa 1″), cât și pe cei profesioniști, precum șoferii de camion sau autobuz („Grupa 2″).

Concret, se va urmări:

cât de bine vede șoferul (acuitatea vizuală);

cât de larg este câmpul vizual, adică ce vede cu coada ochiului;

dacă are vedere dublă (diplopie);

cum se descurcă la lumină slabă;

cât de bine distinge contrastele.

De asemenea, vor exista reguli clare pentru cei care văd doar cu un ochi, astfel încât să se știe exact în ce condiții aceștia mai pot primi permis.

Reguli mai dure pentru probleme psihice și dependențe

Proiectul introduce restricții serioase pentru persoanele cu afecțiuni psihice grave sau cu boli care le afectează grav judecata și comportamentul. În aceste cazuri, permisul nu se va mai elibera sau reînnoi automat.

Excepția: dacă persoana are un aviz de la un medic specialist și este monitorizată periodic, mai poate primi permisul.

Pentru cei cu probleme de alcool, regula este similară: permisul se poate obține sau reînnoi doar dacă persoana dovedește, printr-un program de recuperare supravegheat medical, o perioadă clară în care nu a mai consumat alcool. Situația va fi verificată apoi periodic, prin controale.

Cât despre droguri sau medicamente care afectează reflexele și concentrarea, regula rămâne aceeași: nu se pot combina cu condusul. Noutatea este că fiecare caz va fi analizat individual, iar medicii vor putea stabili restricții adaptate situației fiecărui șofer, nu doar reguli generale, valabile pentru toată lumea la fel.

Când intră în vigoare

Deocamdată este doar un proiect, aflat în dezbatere publică. Îl regăsești AICI. Regulile vor deveni obligatorii abia după ce ministrul Sănătății va semna ordinul, iar acesta va fi publicat oficial în Monitorul Oficial.