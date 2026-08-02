Se schimbă regulile pentru AI în Europa. Ce înseamnă pentru cei care folosesc ChatGPT, Gemini, Grok, Claude sau rețelele sociale

Începând de azi, 2 august 2026, intră în vigoare cea mai mare parte a Regulamentului european privind inteligența artificială (AI Act), prima lege din lume care stabilește reguli clare pentru dezvoltarea și utilizarea sistemelor de inteligență artificială în Uniunea Europeană.

Pentru utilizatorii obișnuiți, schimbările vor însemna mai multă transparență și măsuri suplimentare de protecție atunci când folosesc servicii bazate pe inteligență artificială, precum chatboți, motoare de căutare, aplicații de editare foto sau platforme online.

Una dintre cele mai importante reguli este că utilizatorii vor trebui să fie informați atunci când interacționează cu un sistem de inteligență artificială, și nu cu o persoană.

Regulamentul interzice, de asemenea, folosirea unor sisteme considerate periculoase, precum cele care încearcă să manipuleze utilizatorii, exploatează vulnerabilitatea copiilor, vârstnicilor sau persoanelor cu dizabilități, creează baze de date cu fețe preluate de pe internet fără acordul persoanelor sau folosesc inteligența artificială pentru a deduce rasa, religia ori orientarea sexuală.

Uniunea Europeană introduce și restricții împotriva utilizării inteligenței artificiale pentru crearea de materiale intime false („deepfake-uri” sexuale) sau de conținut care implică pornografie infantilă. Aceste prevederi vor intra în vigoare în luna decembrie.

În perioada următoare, companiile care dezvoltă sau folosesc sisteme de inteligență artificială vor avea obligații suplimentare privind siguranța, transparența și respectarea drepturilor utilizatorilor. Pentru încălcarea regulilor sunt prevăzute amenzi care pot ajunge la zeci de milioane de euro.

O parte dintre obligațiile mai complexe, în special cele care vizează sistemele de inteligență artificială cu risc ridicat, precum cele folosite la recrutare, acordarea creditelor, evaluarea elevilor sau stabilirea primelor de asigurare, vor fi aplicate etapizat până în 2028.

Scopul noilor reguli este ca inteligența artificială să poată fi folosită în condiții de siguranță și cu mai multă transparență, fără a afecta drepturile și viața privată a cetățenilor europeni.