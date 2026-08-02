Cum s-a produs accidentul de pe strada Poștei din Ploiești

Accidentul rutier a avut loc duminică, 2 august, pe strada Poștei din Ploiești, după ce un motociclist a intrat în coliziune cu un autobuz. Tânărul motociclist a fost transportat la spital.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, la data de 2 august 2026, în jurul orei 15:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați, prin intermediul dispeceratului unității, cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția străzilor Poștei și Stadionului, în care au fost implicate un autobuz și o motocicletă.

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În urma producerii accidentului rutier, motociclistul a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”, a precizat IPJ Prahova.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului”, potrivit IPJ Prahova.