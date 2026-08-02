Când intră în vigoare suspendarea permisului auto pentru neplata amenzilor rutiere

Șoferii care nu își achită amenzile rutiere vor putea rămâne fără dreptul de a conduce. Noul mecanism intră în vigoare pe 25 august 2026 și stabilește că o amendă neachitată integral în termen de 90 de zile poate duce la suspendarea dreptului de a conduce. Perioada de suspendare va fi calculată în funcție de suma rămasă de plată.

Poliția Română anunță intrarea în vigoare a noilor reguli

Atenție, șoferi! De la finele lunii august intră în linie dreaptă suspendarea permisului pentru șoferii care nu-și plătesc amenzile rutiere.

„Dacă ai permis de conducere ascultă cu atenție. Începând cu data de 25 august intră în vigoare prevederile Ordonanței de Guvern 7 din 2026 care spune că dacă ai amenzi neachitate ți se poate suspenda dreptul de a conduce”, a explicat Poliția Română, într-o postare pe Facebook.

Regula se aplică titularilor permiselor eliberate de autoritățile române în cazul amenzilor primite pentru încălcarea legislației rutiere.

Șoferii vor avea 90 de zile pentru plata amenzii

Termenul pentru achitarea amenzii, potrivit Poliției Române, este de 90 de zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenție. Dacă, la finalul acestei perioade, amenda nu este achitată integral, organul fiscal local va stabili perioada în care șoferul nu mai are dreptul să conducă.

„Înainte de expirarea termenului de 90 de zile, vei primi o somație pentru plată. Mai exact, pentru fiecare 50 de lei neachitați se va aplica o zi de suspendare a permisului. Ai 500 de lei neachitați? Asta înseamnă că vei sta 10 zile fără a conduce”, a mai precizat Poliția Română.

Pentru o restanță de 1.000 de lei, perioada va fi de 20 de zile, iar o sumă de 1.500 de lei va atrage 30 de zile de suspendare.

Câte zile se suspendă permisul pentru o amendă neplătită

Practic, perioada de suspendare va fi calculată în funcție de valoarea rămasă neachitată. Pentru fiecare 50 de lei datorați se va aplica o zi de suspendare a dreptului de a conduce, fără să fie luate în calcul fracțiunile mai mici de 50 de lei..

„Suspendarea este automată și este implementată direct în baza Poliției Române fără a fi nevoie de o hotărâre judecătorească”, a mai precizat Poliția Română”, a explicat sursa citată.

Permisul nu trebuie predat fizic la Poliția Rutieră

Suspendarea se va opera electronic, fără ca șoferul să fie chemat la Poliția Rutieră pentru a preda documentul. Permisul poate rămâne fizic asupra titularului, însă în bazele de date ale autorităților acesta va figura cu dreptul de a conduce suspendat.

Prezența documentului în portofel nu înseamnă că șoferul mai are dreptul legal să conducă. Conducerea unui vehicul în perioada în care dreptul este suspendat poate atrage răspunderea penală.

Ce se întâmplă dacă amenda este plătită după suspendare

Șoferul își poate achita amenda și după începerea perioadei de suspendare. În termen de cel mult două zile lucrătoare de la constatarea plății integrale, organul fiscal local trebuie să introducă în sistem mențiunea privind redobândirea dreptului de a conduce.

Plata amenzii nu înseamnă însă că persoana poate urca imediat la volan. Șoferul trebuie să se asigure că plata a fost înregistrată și că suspendarea a fost eliminată efectiv din evidențele autorităților.

Dacă se constată că amenda fusese achitată integral înainte de expirarea termenului de 90 de zile, măsura va fi revocată. În cazul unei plăți parțiale, perioada de suspendare va fi recalculată în funcție de suma rămasă neachitată.