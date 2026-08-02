Centura Bușteni – Azuga avansează vizibil. Cum arată șantierul în prezent – VIDEO

Lucrările la Centura Bușteni – Azuga au înregistrat un progres vizibil în ultima lună, potrivit celor mai recente imagini aeriene realizate pe șantier. Constructorul lucrează în prezent la poduri, terasamente și devieri de utilități, iar ritmul de execuție pare să se fi accelerat față de lunile anterioare.

Filmările realizate pe 24 iulie și publicate de canalul SkyScraper Ro surprind activitate pe mai multe fronturi de lucru, în special în zona Bușteni, unde se execută lucrări la structurile de poduri și pasaje, dar și la terasamente.

Comparativ cu imaginile din lunile mai și iunie, progresul este evident, lucru remarcat și de pasionații de infrastructură care urmăresc evoluția proiectului.

Un proiect dificil, într-o zonă montană

Centura Bușteni – Azuga este unul dintre cele mai complexe proiecte rutiere aflate în execuție pe Valea Prahovei. Traseul traversează un culoar montan îngust și presupune numeroase lucrări de consolidare a versanților, amenajări hidrotehnice și construirea unui număr important de poduri și pasaje.

Cu toate că șantierul înaintează, proiectul se confruntă în continuare cu unele obstacole administrative. Potrivit administratorului canalului SkyScraper Ro, nu au fost emise încă toate autorizațiile necesare pentru întregul traseu, motiv pentru care în anumite sectoare lucrările nu au început sau se desfășoară într-un ritm redus.

În primăvara acestui an, pasionații de infrastructură semnalau că în unele zone mai erau necesare finalizarea exproprierilor și relocarea utilităților înainte de deschiderea unor noi fronturi de lucru.

Investiție de peste 843 de milioane de lei

Centura Bușteni – Azuga va avea o lungime de 9,447 kilometri și este destinată să preia o parte din traficul care tranzitează zilnic stațiunile de pe Valea Prahovei, reducând aglomerația de pe DN1.

După actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobată în luna martie, valoarea totală a investiției a ajuns la 843,9 milioane de lei, cu TVA, față de aproximativ 545,8 milioane de lei, cât prevedea contractul de execuție semnat în 2024. Majorarea este justificată prin actualizarea documentației tehnice și optimizarea soluțiilor constructive.

Proiectul cuprinde:

realizarea a 9,447 kilometri de drum nou;

construirea a 19 poduri, pasaje, viaducte și subtraversări;

amenajarea a 13 intersecții la nivel;

lucrări hidrotehnice și consolidări de versanți;

sisteme de colectare a apelor pluviale pe aproape 7,8 kilometri.

Contractul este executat de asocierea formată din CONI, lider de asociere, împreună cu GOTT STRASSE, Perfect Consult Europe, Drum Pod Invest, NVO Transinzhiniryng LLC și Automagistral Pivden.

Potrivit datelor CESTRIN, termenul contractual pentru finalizarea Centurii Bușteni – Azuga rămâne luna decembrie 2027.

Noua șosea ocolitoare este considerată una dintre cele mai importante investiții rutiere de pe Valea Prahovei, urmând să ofere o alternativă la traversarea stațiunilor Bușteni și Azuga, unde, în special în weekenduri și în perioadele de vacanță, pe DN1 se formează frecvent coloane de autovehicule de câțiva kilometri.