Două elicoptere s-au ciocnit în Grecia, în timpul intervenției la un incendiu violent. Precizările DSU

Două elicoptere s-au ciocnit duminică, 2 august, în timp ce participau la operațiunile de stingere a unui incendiu violent din Grecia. Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că nicio aeronavă și niciun membru al personalului navigant român nu sunt implicați în incident. Pompierii români aflați în Grecia sunt în siguranță și desfășoară exclusiv misiuni terestre.

Incidentul aviatic s-a produs în timpul unei intervenții pentru stingerea unui incendiu de vegetație. În urma informațiilor apărute despre coliziunea dintre cele două elicoptere, Departamentul pentru Situații de Urgență a făcut precizări referitoare la personalul român trimis în sprijinul autorităților elene.

DSU: Nicio aeronavă românească nu este dislocată în Grecia

Potrivit DSU, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne nu are nicio aeronavă implicată în operațiunile desfășurate în Grecia.

„La acest moment, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne nu are nicio aeronavă dislocată în Grecia și niciun pilot sau alt membru al personalului navigant nu desfășoară misiuni în sprijinul autorităților elene”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

Autoritățile române au precizat și că pompierii trimiși în Grecia nu se află în regiunea în care s-a produs incidentul aviatic.

Pompierii români din Grecia desfășoară doar misiuni terestre

Modulul de intervenție al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se află în Grecia în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

„Modulul de pompieri români din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dislocat în Grecia, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, nu se află în aceeași regiune în care a avut loc incidentul aviatic”, a precizat DSU.

DSU a mai anunțat că pompierii români „desfășoară exclusiv misiuni terestre de stingere a incendrate la sol.iilor de vegetație, fără a executa misiuni aeriene. Personalul român este în siguranță și își continuă activitatea operațională”.

Mesaj de solidaritate pentru echipajele implicate

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis și un mesaj de solidaritate pentru persoanele implicate în operațiunile de intervenție din Grecia.

„Transmitem, pe această cale, un mesaj de solidaritate tuturor celor implicați în operațiunile de intervenție și sperăm ca echipajele afectate de acest tragic eveniment să fie găsite în siguranță”, a mai transmis DSU.