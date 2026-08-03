Pasajul cu sens giratoriu suspendat de la Păulești va fi modernizat. Cât va costa investiția

Pasajul suprateran cu sens giratoriu de la intersecția DJ 102 cu DN1B, cunoscut drept pasajul suspendat de la Păulești, urmează să fie modernizat. Investiția este estimată la 63,4 milioane de lei, inclusiv TVA, iar durata de realizare a proiectului este de 24 de luni.

Consiliul Județean Prahova a aprobat, săptămâna trecută, principalii indicatori tehnico-economici, devizul general și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție.

Pasajul este amplasat pe raza comunei Blejoi, pe DJ 102 Ploiești–Păulești–Slănic Prahova, la intersecția cu DN1B. Obiectivul a fost dat în folosință în 2016 și a fost prezentat la inaugurare drept primul pasaj cu sens giratoriu suspendat construit în România.

Lucrări estimate la 63,4 milioane de lei

Valoarea totală a proiectului este de 63.399.884,18 lei, inclusiv TVA. Aproximativ 42,76 milioane de lei reprezintă lucrările de construcții și montaj.

„Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Modernizare pasaj suprateran pe DJ 102, spre Păulești, peste DN1B, județul Prahova»”, se arată în hotărârea Consiliului Județean Prahova.

Finanțarea ar urma să fie asigurată din bugetul local, bugetul de stat și din alte surse legal constituite.

Lucrări de modernizare, în grafic

Inaugurat în urmă cu 10 ani, pentru pasajul suprateran cu sens giratoriu sunt prevăzute o serie de lucrări, inclusiv modernizarea și refacerea rețelei de iluminat de pe pasaj și de pe bretelele de acces.

Celelalte intervenții vor fi stabilite în urma expertizei tehnice, care va indica starea structurii și lucrările necesare pentru exploatarea pasajului în condiții de siguranță.