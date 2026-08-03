România, în topul celor mai periculoase țări din Europa pentru șoferi. Cine ocupă primele locuri

România se află pe locul al treilea în clasamentul celor mai periculoase țări din Europa pentru șoferi, după Serbia și Bulgaria, potrivit unui studiu realizat de Vignette Switzerland și citat de Euronews.

Analiza a fost publicată în plin sezon al vacanțelor de vară, într-o perioadă în care milioane de turiști aleg să călătorească cu mașina pe drumurile europene.

România, pe locul al treilea în clasament

Serbia ocupă prima poziție în topul țărilor cu cele mai mari riscuri pentru conducătorii auto, urmată de Bulgaria și România.

Autorii studiului susțin că nivelul siguranței rutiere diferă semnificativ de la o țară la alta. Printre factorii luați în considerare se numără numărul deceselor produse în accidente, calitatea infrastructurii, starea drumurilor și modul în care sunt respectate regulile de circulație.

Clasamentul atrage atenția asupra problemelor persistente de siguranță rutieră din această parte a Europei, în special într-o perioadă în care traficul crește pe fondul concediilor.

Portugalia și Italia, două dintre cele mai populare destinații turistice europene, se află și ele în partea superioară a clasamentului. Portugalia înregistrează 55 de decese rutiere la un milion de locuitori, iar Italia 49.

Care sunt cele mai sigure țări pentru șoferi

La polul opus se află Norvegia și Suedia, considerate cele mai sigure țări europene pentru conducătorii auto. Ambele înregistrează câte 19 decese rutiere la un milion de locuitori.

Regatul Unit și Danemarca urmează în clasamentul siguranței, cu 23 de decese la un milion de locuitori, iar Elveția înregistrează 24.

Specialiștii le recomandă șoferilor care pleacă în vacanță să verifice din timp regulile de circulație, taxele de drum și condițiile de trafic din țările pe care urmează să le tranziteze.