Când este următoarea minivacanță din 2026. Câte zile libere mai au românii până la sfârșitul anului

După minivacanțele de Paște și Rusalii, mulți angajați se întreabă când vor avea următoarea perioadă de odihnă de mai multe zile. Deși în luna august este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, în 2026 această zi liberă legală cade într-un weekend, astfel că nu aduce o zi liberă suplimentară pentru majoritatea salariaților.

Următoarea minivacanță vine la sfârșitul lunii noiembrie

Potrivit calendarului zilelor libere legale, următoarea minivacanță va fi la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade în 2026 într-o zi de luni, iar 1 Decembrie – Ziua Națională a României este marți. Astfel, angajații care lucrează după un program de luni până vineri vor avea parte de patru zile libere consecutive, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, fără să fie nevoiți să își ia concediu.

Ce zile libere legale au mai rămas în 2026

Până la finalul anului, românii mai beneficiază de următoarele zile libere legale:

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei;

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României;

25 decembrie (vineri) – prima zi de Crăciun;

26 decembrie (sâmbătă) – a doua zi de Crăciun.

Dintre acestea, doar zilele de 30 noiembrie, 1 decembrie și 25 decembrie oferă timp liber suplimentar în timpul săptămânii pentru majoritatea angajaților. Atât Adormirea Maicii Domnului, cât și a doua zi de Crăciun vor fi sărbătorite în weekend.

Weekend prelungit de Crăciun

Și sărbătorile de iarnă vor aduce o scurtă perioadă de relaxare. În 2026, prima zi de Crăciun, 25 decembrie, cade într-o zi de vineri, ceea ce înseamnă un weekend prelungit de trei zile, până duminică, 27 decembrie.

În schimb, 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, va fi sâmbătă, astfel că nu va aduce o zi liberă suplimentară pentru cei care lucrează după programul obișnuit de luni până vineri.