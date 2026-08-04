Tommi Jyry a explicat de ce a plecat de la Petrolul: „Era greu, mental și pe teren”

Tommi Jyry a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști străini care au jucat la Petrolul. După doi ani și jumătate petrecuți la Ploiești, fotbalistul de 27 de ani s-a întors în Finlanda, semnând cu echipa campioană KuPS.

Jyry se întoarce săptămâna viitoare în România, ca adversar al Universității Craiova, în manșa retur a turului trei preliminar din Liga Europa. Într-un interviu pentru fanatik.ro, Jyry a vorbit despre perioada petrecută la Petrolul și a dezvăluit de ce a simțit nevoia să plece.

În 2025, la Petrolul, a jucat cel mai bun fotbal din cariera lui

„Cred că în 2025 am avut o echipă foarte bună la Petrolul. În iarnă eram, cred, în primele 3 sau 4 echipe, urma să jucăm în play-off, așa că m-am bucurat mult de acel sezon. Am simțit că jucam poate cel mai bun fotbal din cariera mea de până acum. Dar apoi, ultimul sezon a fost foarte greu, mental și pe teren, pentru că am simțit că nu am ajuns la nivelul la care ar fi trebuit să ajungem cu acea echipă. Iar când joci, practic, pentru evitarea retrogradării, este complet diferit.

Așa că aș spune că am avut două sezoane complet diferite și am simțit că era momentul potrivit pentru o nouă provocare după ultimul sezon”, a declarat finlandezul.

Jyry a jucat 90 de meciuri pentru Petrolul și a marcat trei goluri. El va rămâne în istoria clubului ca fiind fotbalistul care a înscris în Meciul Centenarului, disputat în octombrie 2024, Petrolul – Vitesse Arnhem 1-1. În 2025, grație evoluțiilor de la Ploiești, Jyry a fost convocat la naționala Finlandei, dar a fost doar rezervă în meciurile cu Olanda și Polonia.

Este pe primul loc în campionatul Finlandei

El a rămas cu multe amintiri frumoase din Românie și crede că fotbalul româneesc este destul de bun. „Când jucam în România, există multă calitate în Superligă. Campionatul este mai competitiv decât cel finlandez, dar aș spune că echipele de top din Finlanda au și ele multă calitate. Mi-a plăcut cu adevărat să joc în România, o ligă competitivă. Simțeam că nu există niciun meci ușor, că aproape oricine poate bate pe oricine. Asta mi-a plăcut la această ligă”, a punctat Jyry.

De când a ajuns la KuPS, o echipă din Kuopio (390 kilometri nord de capitala Helsinki), Jyry a jucat în șase partide. Echipa sa este pe primul loc în Finlanda, având cinci puncte mai mult decât Inter Turku. KuPS a participat în preliminariile Ligii Campionilor, unde a fost eliminată de Sabah Baku, și a ajuns în preliminariile Ligii Europa.