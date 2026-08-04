Cum vor fi soluționate cererile de urbanism la Ploiești după atacul cibernetic de la ANCPI. Primăria anunță o măsură temporară

Primăria Ploiești a anunțat o măsură temporară pentru soluționarea cererilor de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sau desființare, în contextul blocajelor apărute după atacul cibernetic care a afectat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În lipsa unui extras de carte funciară emis după 14 iulie 2026, solicitanții trebuie să depună o declarație pe propria răspundere autentificată la notar.

Cereri analizate la Ploiești pe baza declarației autentificată la notar

Măsura a fost anunțată luni, 3 august, și vizează documentațiile depuse pentru obținerea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sau desființare.

Potrivit Primăriei Ploiești, pentru soluționarea cererilor este necesar un extras de carte funciară eliberat după data de 14 iulie 2026. În situația în care documentul lipsește sau a fost emis înainte de această dată, cererea poate fi analizată numai dacă este însoțită de o declarație autentificată de notar.

„Ca urmare a întârzierilor temporare înregistrate la Agenția Națională de Cadastruși Publicitate Imobiliară, pentru soluționarea cererilor de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sau desființare este necesar un extras de carte funciară eliberat după data de 14.07.2026. Dacă documentația nu conține un extras de carte funciară sau dacă acesta a fost emis înainte de 14.07.2026, cererea poate fi soluționată doar dacă este însoțită de o declarație pe propria răspundere autentificată de notar”, a precizat Primăria Ploiești.

Ce trebuie să conțină declarația pe proprie răspundere

Din declarația autentificată la notar trebuie să rezulte că:

solicitantul este titularul dreptului real asupra imobilului;

imobilul nu face obiectul unui litigiu;

asupra imobilului nu sunt înscrise ipoteci, privilegii, sechestre, interdicții de înstrăinare sau alte sarcini, potrivit informațiilor cunoscute de declarant;

informațiile declarate sunt reale, exacte și complete, cu asumarea răspunderii civile și penale.

Măsura adoptată la Ploiești permite continuarea temporară a procedurilor din domeniul urbanismului, însă nu înlocuiește definitiv extrasul de carte funciară.

„Măsura este temporară și se aplică exclusiv în perioada în care ANCPI nu poate furniza extrase de carte funciară”, a precizat Primăria Ploiești.

Situația a fost generată de atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI

Blocajele privind eliberarea extraselor de carte funciară au apărut, la jumătatea lunii iulie, după atacul cibernetic care a afectat sistemele informatice ale ANCPI.

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În urma incidentului, aplicația e-Terra nu a mai putut furniza în condiții normale documentele necesare notarilor, instituțiilor publice, băncilor, agențiilor imobiliare și persoanelor implicate în tranzacții sau în proceduri administrative.

Guvernul a anunțat o nouă rundă de teste pentru aplicația e-Terra

Guvernul României a anunțat, luni, 3 august, că aplicația e-Terra a trecut printr-o nouă rundă de teste de securitate, funcționalitate și performanță în infrastructura Cloudului Guvernamental.

Verificările sunt realizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Departamentul Național pentru Securitate Cibernetică și Cyberint. Problemele identificate au fost transmise ANCPI pentru remediere și retestare.

„Sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice sunt finalizate cu succes, iar data exactă va fi anunțată public în momentul confirmării”, a anunțat Guvernul.