Ce se întâmplă cu anveloparea celor șase blocuri din Ploiești. Opt oferte au intrat în evaluare

Procedura de depunere a ofertelor pentru anveloparea a șase blocuri din Ploiești s-a încheiat. Pentru fiecare dintre cele două loturi au fost depuse câte patru oferte, iar evaluarea acestora ar putea dura până la sfârșitul anului 2026.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat luni, 3 august, că licitația pentru lucrările de reabilitare termică a celor șase blocuri a intrat în etapa de evaluare a ofertelor.

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 17,5 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Opt oferte pentru anveloparea blocurilor

Procedura de achiziție a fost împărțită în două loturi distincte. Potrivit primarului Ploieștiului, pentru fiecare lot au fost depuse câte patru oferte.

În total, comisiile de specialitate vor analiza opt oferte înainte de desemnarea constructorilor care vor executa lucrările. Mihai Polițeanu a avertizat că verificarea documentelor ar putea dura mai multe luni, în condițiile în care Primăria Ploiești gestionează în această perioadă un număr mare de licitații pentru lucrări publice.

„Rog ploieștenii care sunt beneficiari ai acestor lucrări să aibă răbdare. Perioada de evaluare a ofertelor va fi destul de lungă. Sper că va fi finalizată până la sfârșitul anului, însă este prematur un angajament cert”, a declarat Mihai Polițeanu.

Evaluarea ofertelor ar putea fi finalizată până la sfârșitul anului

Primarul a explicat că ritmul procedurilor este influențat de numărul mare de investiții aflate simultan în etapa de achiziție, unele dintre acestea având valori ridicate și un grad mare de complexitate.

„Volumul uriaș de licitații pentru execuții de lucrări inițiate în acest an, unele cu valoare și complexitate foarte mari, duce la un ritm mai redus al vitezei cu care sunt soluționate”, a precizat edilul.

Deocamdată, municipalitatea nu a anunțat o dată estimativă pentru începerea efectivă a lucrărilor. Primarul susține însă că finanțarea proiectului este asigurată.

„Ceea ce este cert este că avem finanțarea și vom realiza lucrările”, a mai transmis Mihai Polițeanu.

Lista celor șase blocuri din Ploiești care vor fi anvelopate

Lucrările de anvelopare vizează următoarele imobile:

Blocul 11 B1B2 – Piața Mihai Viteazul nr. 4;

Blocul 11D – strada Constantin Brezeanu nr. 1A;

Blocul 23B – strada Constantin Brezeanu nr. 1B;