Ce spune Consiliul Județean Prahova despre gropile de pe DJ 230. Când va fi reabilitat drumul de la Cerașu

Șoferii care circulă pe DJ 230, în zona comunei Cerașu, s-au plâns, în luna iulie, de starea jalnică a carosabilului și au susținut că gropile reprezintă un pericol real pentru participanții la trafic. Oamenii au reclamat la Primărie Cerașu că și-au avariat mașinile din cauza craterelor din asfalt. Un alt conducătorii auto a povestit că incidentul a avut loc pe un tronson cuprins între satele Valea Lespezii și Slon. Consiliul Județean Prahova a explicat, însă, că respectivul tronson nu e ddrum județean, dar a anunțat și când vor fi efectuate reparații de astupare a gropilor pe DJ 230.

În luna iulie 2026, localnicii au semnalat că problema gropilor de pe DJ 230 nu este una izolată. Oamenii au semnalat la Primăria Cerașu că, de la începutul anului, zeci de autoturisme ar fi fost avariate din cauza gropilor, șoferii fiind nevoiți să suporte costurile pentru înlocuirea anvelopelor, a jantelor sau pentru alte reparații.

Primarul comunei Cerașu a precizat, la acel moment, că DJ 230 se află în administrarea Consiliului Județean Prahova și că administrația locală nu are competența legală de a executa lucrări pe un drum județean.

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CJ Prahova: Tronsonul dintre Valea Lespezii și Slon nu este drum județean

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Consiliului Județean Prahova, atât în legătură cu gropile de pe DJ 230, cât și incidentul de pe tronsonul Valea Lespezii și Slon.

Reprezentanții instituției au transmis însă că porțiunea indicată de condducătorul auto nu se află în administrarea Consiliului Județean Prahova.

„Tronsonul de drum cuprins între satele Valea Lespezii și Slon din comuna Cerașu, județul Prahova, nu face parte din categoria drumurilor județene”, a precizat Consiliul Județean Prahova.

Răspunsul instituției ridică astfel problema stabilirii administratorului care trebuie să intervină pentru repararea porțiunii respective, în condițiile în care șoferii reclamă în continuare starea degradată a drumului.

Când vor fi reparate gropile de pe DJ 230

În ceea ce privește porțiunile care fac parte din DJ 230, Consiliul Județean Prahova a anunțat că intervențiile vor fi realizate în limita fondurilor disponibile și în funcție de lucrările incluse în programul județean pentru anul în curs.

„Lucrările de reparații și întreținere pe drumul județean DJ 230 vor fi executate în funcție de alocațiile bugetare prevăzute în Programul de reparații la drumuri și poduri județene pentru anul 2026”, a transmis Consiliul Județean Prahova.

Prin urmare, șoferii care circulă pe DJ 230 nu au, în acest moment, un termen concret până la care gropile vor fi reparate. Intervențiile depind de fondurile alocate și de prioritizarea lucrărilor în programul Consiliului Județean Prahova.