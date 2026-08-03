Extrageri LOTO. Numerele câștigătoare de duminică, 2 august 2026

Loteria Română a organizat duminică, 2 august 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, reportul la categoria I a depășit 47,5 milioane de lei, echivalentul a peste 9,05 milioane de euro.

Numerele câștigătoare din 2 august 2026

Loto 6/49: 13, 30, 12, 49, 32, 48

Joker: 24, 27, 25, 13, 40 + 10

Loto 5/40: 22, 13, 34, 30, 25, 1

Noroc: 2149947

Noroc Plus: 691032

Super Noroc: 803226

Reporturile puse în joc

La Loto 6/49, reportul la categoria I este de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro).

La Noroc, reportul cumulat depășește 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

La Joker, reportul la categoria I este de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a și a III-a se înregistrează reporturi de peste 39.000 de lei fiecare.

La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).