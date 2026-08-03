Investigații DEXA gratuite, în premieră, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești a anunțat că realizează, pentru prima dată, investigații DEXA în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală. Examinarea este efectuată cu ajutorul unui aparat nou, de ultimă generație, iar pacienții asigurați pot beneficia gratuit de această investigație, pe baza biletului de trimitere și a unei programări prealabile.

Pacienții din Prahova care au nevoie de evaluarea densității osoase pot efectua investigația DEXA la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești.

Serviciul a fost introdus cu sprijinul Consiliului Județean Prahova și este disponibil în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală al unității sanitare.

„Cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, în cadrul Spitalului Județean de Urgență «Dr. Constantin Andreoiu» Ploiești se realizează pentru prima dată investigația DEXA, cu ajutorul unui aparat nou, de ultimă generație, ce oferă rezultate precise și sigure”, a transmis unitatea medicală.

Ce este investigația DEXA și când este recomandată

Osteodensitometria DEXA este o investigație imagistică folosită pentru măsurarea densității minerale osoase. Examinarea contribuie la identificarea pierderii de masă osoasă și la evaluarea riscului de apariție a fracturilor.

Investigația poate fi recomandată persoanelor care prezintă factori de risc pentru osteoporoză, pacienților care au suferit fracturi în urma unor traumatisme minore sau celor care urmează deja un tratament pentru afecțiuni ale sistemului osos.

Osteoporoza poate evolua fără simptome evidente

Osteoporoza este o afecțiune care determină scăderea rezistenței oaselor. În multe situații, boala nu provoacă simptome evidente în stadiile inițiale, iar pacientul poate afla că are o problemă abia după producerea unei fracturi.

„Osteoporoza este o afecțiune «tăcută», care, de multe ori, este descoperită abia după apariția primei fracturi. De aceea, prevenția și diagnosticarea timpurie sunt esențiale pentru menținerea sănătății oaselor și prevenirea complicațiilor”, au precizat reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Tocmai de aceea, evaluarea densității osoase înainte de apariția unei fracturi poate permite începerea din timp a tratamentului și adoptarea unor măsuri pentru protejarea sănătății sistemului osos.

Care sunt beneficiile osteodensitometriei DEXA

Potrivit informațiilor transmise de unitatea medicală, investigația DEXA permite:

depistarea precoce a osteoporozei;

evaluarea riscului de fracturi;

monitorizarea eficientă a tratamentului;

verificarea evoluției densității osoase în cazul pacienților aflați sub supraveghere medicală.

Reprezentanții spitalului descriu osteodensitometria drept o „investigație rapidă, nedureroasă și neinvazivă”.

Examinarea nu presupune intervenții asupra organismului și se realizează în cadrul laboratorului de imagistică medicală, conform recomandării medicului și indicațiilor personalului de specialitate.

Investigația DEXA este gratuită cu bilet de trimitere

Investigația poate fi efectuată gratuit, serviciul fiind disponibil în baza contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova. Pentru decontare, pacientul trebuie să prezinte un bilet de trimitere și să efectueze în prealabil o programare.

„Investigația este GRATUITĂ, pe baza programarii prealabile pe site-ul spitalului sau la Receptie Radiologie si Imagistica Medicala la tel. 0244 537711, int. 197 si a biletului de trimitere, fiind în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Prahova”, a precizat Spitalul Județeran Ploiești.

La momentul programării, pacienții pot solicita detalii despre documentele necesare, disponibilitatea locurilor și condițiile în care poate fi efectuată investigația.