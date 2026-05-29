Macara de 1.600 de tone, adusă în Portul Midia pentru ranfluarea remorcherului scufundat

Midia Marine Terminal anunță sosirea în portul Midia a macaralei plutitoare de mare capacitate Anadolu și a navei Ataman, echipamente esențiale pentru operațiunea de ranfluare a remorcherului scufundat. Acestea se alătură navei Yogi, deja implicată în lucrările subacvatice pregătitoare ranfluarii remorcherului.

- Publicitate -

Conform procedurilor legale, navele Ataman și Anadolu urmează să fie verificate și să obțină toate avizele și documentele necesare din partea autorităților competente pentru participarea la operațiunea de ranfluare. Midia Marine Terminal și partenerii implicați în operațiune se bazează pe sprijinul și colaborarea autorităților competente pentru finalizarea, în cel mai scurt timp, a procedurilor necesare, astfel încât intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță și în conformitate cu cadrul legal.

Operațiunea de ranfluare se desfășoară în condiții tehnice complexe, remorcherul aflându-se la aproximativ 26 de metri adâncime, la circa 8 kilometri în largul Mării Negre, zonă caracterizată de vizibilitate redusă și turbiditate ridicată.

- Publicitate -

În paralel, echipele ARAS Salvage continuă extragerea lichidelor din interiorul remorcherului, operațiune necesară pentru prevenirea poluării marine, reducerea greutății navei și crearea condițiilor de siguranță necesare ranfluării. Până în prezent, a fost extrasă peste 50% din cantitatea totală estimată de lichide de la bord.

În urma mai multor evaluări subacvatice, specialiștii ARAS au confirmat că, în prezent, nu există o metodă sigură și viabilă pentru accesul și intervenția în interiorul epavei, în condiții care să permită operațiuni de căutare și recuperare a colegilor dispăruți. Constatările lor reconfirmă decizia autorităților și a scafandrilor militari de a suspenda operațiunile de recuperare până la aducerea remorcherului la suprafață.

Procesul de ranfluare presupune mai multe etape tehnice complexe, desfășurate succesiv, respectiv finalizarea extragerii lichidelor, degajarea navei din mâlul de pe fundul mării și montarea sistemelor de ancorare, urmând ca după aceste lucrări pregătitoare, macaraua și nava suport să fie poziționate în zona de intervenție.

- Publicitate -

Operațiunea efectivă de ridicare a remorcherului va fi realizată astfel încât siguranța echipei operaționale să fie asigurată și în funcție de condițiile meteorologice. Conform estimărilor actuale, intervenția este programată pentru finalul săptămânii viitoare.

Operațiunea implică mobilizarea a peste 20 de specialiști —scafandri, echipe tehnice și personal de suport — alături de personalul Midia Marine Terminal, care asigură permanent coordonarea și sprijinul logistic al intervenției.

Cele trei echipamente fac parte din flota contractorului selectat de asigurător și au un rol important în eficiența operațiunii: Ataman – navă offshore pentru suport în operațiuni complexe, Yogi – navă multirol specializată în scufundări de mare adâncime și lucrări subacvatice, Anadolu – macara plutitoare de mare capacitate.

- Publicitate -

Macaraua Anadolu are o capacitate de ridicare de 1.600 de tone și o viteză de operare de aproximativ 1,4 metri pe minut. Echipamentul poate interveni la adâncimi de până la 50 de metri și dispune de sisteme care permit poziționarea precisă și controlul simultan al mai multor slinguri, facilitând operațiunile în apropierea epavei. De asemenea, macaraua deține certificarea RINA, care atestă conformitatea privind integritatea structurală, stabilitatea, flotabilitatea și siguranța echipamentelor de la bord.

Toate activitățile se vor desfășura în conformitate cu planul de ranfluare aprobat, cu respectarea procedurilor legale și a normelor de siguranță pentru scafandri, operatori și personalul navigant.

Midia Marine Terminal va continua să informeze publicul cu privire la evoluția operațiunii prin canalele oficiale și pe website-ul companiei: www.midiamarineterminal.ro.