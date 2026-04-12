Economia României încetinește puternic: scădere de 1,8% în ultimul trimestru din 2025

Economia României a încetinit semnificativ în 2025, cu o creștere de doar 0,7% în termeni reali, iar în ultimul trimestru din an PIB-ul a scăzut puternic, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică joi, 9 aprilie 2026.
Datele provizorii arată că, în trimestrul IV din 2025, Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% față de trimestrul anterior, o ușoară revizuire față de estimarea inițială de -1,9%.
Scădere trimestrială și stagnare anuală
PIB-ul ajustat sezonier pentru trimestrul IV 2025 a fost estimat la 496,303 miliarde lei prețuri curente, în scădere cu 1,8% față de trimestrul III și cu 1,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.
Pe serie brută, economia României a ajuns în 2025 la 1.916,404 miliarde lei, înregistrând o creștere modestă de 0,7% în termeni reali față de anul precedent.
În același timp, PIB-ul aferent trimestrului IV, calculat pe serie brută, a fost de 573,630 miliarde lei, în creștere cu 0,2% față de trimestrul IV din 2024.
Contribuții limitate din partea sectoarelor economice
Datele INS arată că majoritatea sectoarelor au avut contribuții reduse la creșterea economică în 2025.
Agricultura, silvicultura și pescuitul au contribuit cu +0,2%, iar construcțiile cu +0,5%. Industria nu a avut nicio contribuție la creșterea PIB.
Sectorul comerțului, transporturilor și serviciilor a fost revizuit de la -0,1% la 0,0%, ca urmare a unei ușoare creșteri a volumului de activitate.
În același timp, informațiile și comunicațiile au contribuit cu +0,3%, în timp ce intermedierile financiare, tranzacțiile imobiliare și alte domenii nu au influențat evoluția economică.
Domenii fără impact major
Activitățile profesionale și serviciile administrative au avut o contribuție negativă de -0,3%, iar administrația publică, educația și sănătatea nu au influențat creșterea economică.
De asemenea, activitățile culturale și recreative nu au avut un impact semnificativ, în ciuda unei ușoare creșteri a volumului de activitate.
Consum și investiții, în scădere
Din perspectiva utilizării PIB, unele componente importante au fost revizuite în jos.
Astfel, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației a fost ajustată de la +0,4% la +0,3%, iar formarea brută de capital fix a scăzut de la +1,0% la +0,9%.
În același timp, consumul final colectiv al administrației publice a fost revizuit negativ, de la -0,3% la -0,6%. Pe de altă parte, consumul individual al administrațiilor publice a fost ajustat pozitiv, de la 0,0% la +0,1%.
Datele confirmă tendința de încetinire
Potrivit Institutul Național de Statistică, dinamica PIB pentru anul 2025 a rămas neschimbată față de estimarea anterioară, la 0,7%.
De asemenea, volumul impozitelor nete pe produs a fost ușor revizuit în scădere, de la 101,0% la 100,9%.