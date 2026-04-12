Economia României încetinește puternic: scădere de 1,8% în ultimul trimestru din 2025

Economia României a încetinit semnificativ în 2025, cu o creștere de doar 0,7% în termeni reali, iar în ultimul trimestru din an PIB-ul a scăzut puternic, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică joi, 9 aprilie 2026.

- Publicitate -

Datele provizorii arată că, în trimestrul IV din 2025, Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% față de trimestrul anterior, o ușoară revizuire față de estimarea inițială de -1,9%.

Scădere trimestrială și stagnare anuală

PIB-ul ajustat sezonier pentru trimestrul IV 2025 a fost estimat la 496,303 miliarde lei prețuri curente, în scădere cu 1,8% față de trimestrul III și cu 1,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

- Publicitate -

Pe serie brută, economia României a ajuns în 2025 la 1.916,404 miliarde lei, înregistrând o creștere modestă de 0,7% în termeni reali față de anul precedent.

În același timp, PIB-ul aferent trimestrului IV, calculat pe serie brută, a fost de 573,630 miliarde lei, în creștere cu 0,2% față de trimestrul IV din 2024.

Contribuții limitate din partea sectoarelor economice

Datele INS arată că majoritatea sectoarelor au avut contribuții reduse la creșterea economică în 2025.

- Publicitate -

Agricultura, silvicultura și pescuitul au contribuit cu +0,2%, iar construcțiile cu +0,5%. Industria nu a avut nicio contribuție la creșterea PIB.

Sectorul comerțului, transporturilor și serviciilor a fost revizuit de la -0,1% la 0,0%, ca urmare a unei ușoare creșteri a volumului de activitate.

În același timp, informațiile și comunicațiile au contribuit cu +0,3%, în timp ce intermedierile financiare, tranzacțiile imobiliare și alte domenii nu au influențat evoluția economică.

- Publicitate -

Domenii fără impact major

Activitățile profesionale și serviciile administrative au avut o contribuție negativă de -0,3%, iar administrația publică, educația și sănătatea nu au influențat creșterea economică.

De asemenea, activitățile culturale și recreative nu au avut un impact semnificativ, în ciuda unei ușoare creșteri a volumului de activitate.

Consum și investiții, în scădere

Din perspectiva utilizării PIB, unele componente importante au fost revizuite în jos.

- Publicitate -

Astfel, cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației a fost ajustată de la +0,4% la +0,3%, iar formarea brută de capital fix a scăzut de la +1,0% la +0,9%.

În același timp, consumul final colectiv al administrației publice a fost revizuit negativ, de la -0,3% la -0,6%. Pe de altă parte, consumul individual al administrațiilor publice a fost ajustat pozitiv, de la 0,0% la +0,1%.

Datele confirmă tendința de încetinire

Potrivit Institutul Național de Statistică, dinamica PIB pentru anul 2025 a rămas neschimbată față de estimarea anterioară, la 0,7%.

- Publicitate -

De asemenea, volumul impozitelor nete pe produs a fost ușor revizuit în scădere, de la 101,0% la 100,9%.