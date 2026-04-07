Conpet Ploiești va taxa scump rafinăria Petrobrazi. Dă vina pe închiderea Petrotel  

Vin vremuri grele pentru două rafinării din Ploiești. Petrotel LUKOIL și Petrobrazi a OMV Petrom vor plăti către CONPET Ploiești tarife cu 47% mai mari, pentru a transporta țițeiul din import, prin sistemul național de conducte de transport al petrolului.

Potrivit unui document analizat de Profit.ro, principalul motiv care a determinat Conpet să ceară către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, creșterea tarifelor pe subsistemul Import, a fost faptul că rafinăria Petrotel din Ploiești nu funcționează în prezent, în urma sancțiunilor economice dure, impuse de Statele Unite grupului-mamă rus Lukoil.

Activitatea rafinăriei nu a mai fost reluată după revizia programată, de la sfârșitul anului trecut. Iar oprirea funcționării acesteia afectează activitatea de transport pe subsistemul Import.

Costurile cu transportul țițeiului prin acest subsistem nu pot fi acoperite cu tarifele actuale, în condițiile scăderii cantităților de transportat cu 50% față de nivelul realizat anul trecut (peste 3500 de mii de tone ), în comparație cu doar 1780 de mii de tone estimat anul acesta, se mai arată în document.

Momentan, creșterea de tarife ar urma să fie suportată doar de către Petrobrazi Ploiești, în ciuda estimării Conpet, potrivit căreia cantitatea de țiței din import transportată aici ar urma să crească cu 16% anul acesta, la 1,74 milioane de tone.