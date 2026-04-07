Ministerul Energiei explică situația rafinăriei Petrotel Ploiești. Condiția pentru repornirea activității

Ministerul Energiei a transmis un punct de vedere oficial la solicitarea Observatorului Prahovean privind situația rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploiești, oprită inițial pentru lucrări de revizie tehnică, iar ulterior ca efect al sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit.

Potrivit instituției, rafinăria a fost oprită în perioada mijlocul lunii octombrie – sfârșitul lunii noiembrie 2025 pentru efectuarea lucrărilor programate de revizie tehnică. Ulterior, activitatea nu a mai fost reluată, în contextul sancțiunilor internaționale care au afectat sectorul petrolier.

Închiderea rafinăriei, impact negativ în producția internă de carburanți

Ministerul Energiei precizează că oprirea rafinăriei Petrotel-Lukoil a avut un impact semnificativ asupra pieței interne de carburanți.

„Prin oprirea activității rafinăriei Petrotel-Lukoil, capacitatea de producție a pieței produselor petroliere din România s-a redus cu aproximativ 21%, această cantitate fiind compensată, prin importuri, de către ceilalți operatori economici din piața petrolieră”, se arată în răspunsul transmis Observatorului Prahovean.

Autoritățile au solicitat principalilor operatori din sectorul petrolier informații privind capacitatea de a asigura consumul intern din surse proprii sau din furnizori care nu se află pe listele de sancțiuni internaționale. Răspunsul acestora a fost că aprovizionarea pieței românești cu produse petroliere poate fi asigurată prin producția internă și prin importuri suplimentare.

Noi restricții privind produsele petroliere din țiței rusesc

Ministerul Energiei a reamintit că, începând cu 21 ianuarie 2026, a intrat în vigoare interdicția de achiziționare, import sau transfer în Uniunea Europeană a produselor petroliere obținute într-o țară terță din țiței provenit din Federația Rusă. Măsura face parte din pachetul 18 de sancțiuni adoptat la nivel european în iulie 2025.

Potrivit instituției, această interdicție a contribuit la creșterea prețurilor la carburanți, pe lângă evoluțiile de pe piețele internaționale și tensiunile generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Supraveghere extinsă a statului

Ministerul Energiei a precizat că, prin Hotărârea de Guvern nr. 69/2026, a fost instituită măsura supravegherii extinse asupra unor entități din domeniul energetic, inclusiv desemnarea unui supraveghetor care exercită drepturile și obligațiile stabilite de legislația în vigoare.

Această măsură are ca scop monitorizarea activităților din sectorul energetic și asigurarea funcționării eficiente a entităților aflate sub supraveghere.

Demersuri pentru reluarea activității rafinăriei

În ceea ce privește reluarea activității la rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, Ministerul Energiei a transmis că au fost inițiate demersuri pentru obținerea licenței de funcționare.

„În vederea repornirii rafinăriei Petrotel, au fost întreprinse demersuri pentru obținerea licenței de funcționare, iar odată cu obținerea acesteia rafinăria va fi pusă în funcțiune”, se arată în răspunsul transmis Observatorului Prahovean.

Ministerul Energiei nu a comunicat o dată oficială a reluării producției de carburanți de către Petrotel.