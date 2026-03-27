Cât încasează statul din scumpirea carburanților. Țara vecină unde benzina costă 1,2 euro

Scumpirea carburanților a readus în prim-plan întrebarea pe care și-o pun mulți șoferi: cât din prețul de la pompă reprezintă taxele statului și cât înseamnă costul efectiv al combustibilului.

La un litru de motorină vândut cu 10,12 lei, acciza rămâne fixă, de 2,80 lei, iar TVA-ul ajunge la aproximativ 1,76 lei, ceea ce înseamnă că taxele reprezintă în jur de 45% din prețul final. Calculele au fost prezentate în analiza Ministerului Energiei, citată de Știrile Pro TV.

Restul de aproximativ 5,56 lei acoperă costul combustibilului și cheltuielile operaționale. Aici intră materia primă, rafinarea, transportul, depozitarea, salariile, utilitățile, costurile administrative și marja comercială.

De la izbucnirea crizei carburanților odată cu declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, cea mai scumpă benzină se vinde în Olanda și Danemarca, unde benzina depășește 2,3 euro/ În schimb, motorina este mult mai ieftină, respectiv 1,8 euro/litru. Cele mai mici prețuri la pompă sunt în Bulgaria și Malta, unde benzina se vinde cu 1,2 litru, iar motorina cu 1,3 euro litru.