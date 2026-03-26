Acciza la carburanți va scădea „foarte probabil” săptămâna viitoare. Anunțul premierului Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-o interviu acordat pentru G4Media, că săptămâna viitoare, guvernul va analiza un nou set de măsuri pentru a stopa creșterea prețului la carburanți, printre care se numără, „foarte probabil” și scăderea accizelor.

Acesta a adăugat că măsurile luate nu trebuie să ducă la crize de aprovizionare, cum a fost în cazul Sloveniei, unde plafonarea prețului a dus la penurie de motorină.

Ordonanța adoptată joi permite guvernului să interzică exporturile de carburnați, însă „în fapt, noi nu vom interzice în momentul de față exporturile pe anumite componente, pentru că din procesele de fabricație avem o supraproducție de benzină pe care trebuie să o exportăm”.

Ce soluții se pregătesc săptămâna viitoare

„Această primă măsură urmărește trei obiective. Pe de o parte, să putem interveni în așa fel încât dacă vom avea o criză de aprovizionare să ne putem limita exporturile de motorină și de țiței, să nu permitem creșterea adaosurilor față de media de anul trecut, să evităm prețurile speculative și să limităm componenta de biocombustibil, care crește prețul combustibilului. Aceasta e un prim pachet care declară starea de criză.

Luni dimineața vom avea o nouă întâlnire a grupului de lucru și ne propunem ca până la finalul zilei de luni să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”, a declarat Ilie Bolojan pentru G4Media.

Ce a ales premierul dintre scăderea accizei sau a TVA-ului

„Din punct de vedere al reducerii TVA, avem o componentă de infringement cu Uniunea Europeană. Dacă am aplica-o, ar însemna că ne creăm această problemă.

Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect. Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă – pentru că, din păcate, nu avem o predictibilitate vizavi de durata războiului din Iran. Cu cât acest război va fi mai lung, cu cât va genera în continuare blocaje pe piața de transport global de combustibil, cu atât efectele nefavorabile asupra economiilor globale, inclusiv românești, vor fi mai mari.

Dar, de asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face.

De asemenea, măsura pe care o vom lua trebuie să aibă în vedere să nu aibă efecte colaterale. Dacă vii cu alte măsuri sau dacă nu le gândești cum trebuie, există riscul să generezi blocaje de aprovizionare. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în Slovenia zilele trecute, când, datorită unor măsuri care au fost adoptate, benzinăriile au rămas fără combustibil și practic, camioane românești pe care le aveam în tranzit nu au putut să se mai deplaseze, neavând de unde să se aprovizioneze.

De asemenea, poți să creezi sincope puternice pe partea de import de combustibil, de țiței sau de motorină, de exemplu, unde cererea este mult mai mare decât benzina pe piața românească”, a transmis premierul.

Va interzice România exportul de motorină?

„Această ordonanță ne creează această posibilitate să intervenim. În fapt, noi nu vom interzice în momentul de față, de exemplu, exporturile pe anumite componente, pentru că din procesele de fabricație avem o supraproducție de benzină pe care trebuie să o exportăm în așa fel încât să avem o producție de motorină suficientă care să ne acopere cererea de pe piață. Pentru că din totalul de combustibil pe care îl are piața românească, 75% aproximativ este partea de motorină și 25% partea de benzină.

Dar această măsură ne permite ca într-o situație în care se ajunge la o problemă de aprovizionare, ceea ce nu se întrevede pe termen scurt, să putem într-adevăr limita. Sigur, dacă toate țările, într-o situație cum a fost pandemia la un moment dat, blochează exporturile de măști, cum a fost, atunci, sigur că se poate ajunge la o situație de criză.

Cea mai bună situație pe care ne-o putem imagina este să se ajungă la o formă de armistițiu sau de deblocare a circulației prin zona Golfului, în așa fel încât să se reia aprovizionare a globală de combustibil. Pentru că efectele, așa cum le vedem, sunt defavorabile tuturor economiilor.

De la creșterea combustibilului care antrenează creșterea ratei inflației, de la creșterea ratelor dobânzilor care afectează toate piețele globale, de la creșterea costului transporturilor, inclusiv, de exemplu, a prețurilor în industria aeronautica, la biletele pentru pasageri sau de la creșterea costului îngrășămintelor pentru agricultură cu 20-30% care cu siguranță va avea un impact din vară sau în toamnă asupra costului produselor agricole.

Sper deci ca această criză să se termine cât mai repede. Pentru că altfel, premisele de la care este gândit anul economic în toată Europa nu vor mai fi validate de realitate”, a explicat Bolojan.