Când ar putea scădea accizele la carburanți. Anunțul premierului Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu la Euronews că nu exclude o reducere a taxelor la benzină și motorină, însă o astfel de discuție ar urma să aibă loc doar după stabilizarea pieței. Potrivit acestuia, un nou pachet de măsuri privind prețurile carburanților ar putea fi adoptat până la sfârșitul lunii.

- Publicitate -

Premierul a declarat că statul nu va păstra sumele încasate suplimentar din TVA și accize pe fondul scumpirii carburanților și că acești bani vor fi returnați, în special pentru sprijinirea agricultorilor și transportatorilor.

Premierul a mai anunțat că ordonanța de urgență pentru plafonarea adaosului comercial la carburanți ar urma să fie adoptată astăzi după-amiază sau cel târziu joi.

- Publicitate -

Documentul nu a mai fost adoptat din cauza lipsei avizului Consiliului Economic și Social.

Bolojan a recunoscut că măsurile anunțate nu vor putea anula complet scumpirile, în condițiile în care aproximativ 70% din țițeiul și motorina utilizate în România provin din import.