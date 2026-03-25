Scandal total pe carburanți: PNL atacă PSD, iar sindicatele boicotează întâlnirea cu Bolojan

Scandal politic și sindical pe tema carburanților. PNL acuză PSD de „campanie de imagine”, iar sindicatele boicotează întâlnirea cu Bolojan de astăzi.

Criza carburanților a provocat miercuri tensiuni majore atât în coaliția de guvernare, cât și în relația Executivului cu sindicatele.

PNL a acuzat PSD că face „campanie de imagine” pe tema scumpirilor de la pompă și i-a chemat pe social-democrați la discuții în coaliție, în timp ce principalele confederații sindicale au anunțat că boicotează ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social convocată de premierul Ilie Bolojan.

Liberalii îi acuză pe pesediști că fac scandal național

Într-un comunicat citat de Antena 3, PNL a transmis că reducerea accizei și plafonarea prețurilor la carburanți sunt „subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate” și a reproșat PSD că a ales să ducă disputa în spațiul public.

Liberalii au susținut că România se confruntă cu provocări reale, generate de scumpirea accelerată a carburanților și de presiunile energetice internaționale, iar răspunsul guvernamental ar trebui construit prin dialog direct în interiorul coaliției.

Reacția liberalilor a venit după ce PSD a cerut Guvernului reducerea accizelor la carburanți și a criticat Executivul pentru că ar fi intervenit prea târziu în această criză. Social-democrații au susținut că măsurile anunțate până acum sunt prea mici în raport cu scumpirile deja resimțite de populație la pompă.

Sindicatele au boicotat întâlnirea cu Bolojan

În paralel cu disputa politică, Guvernul s-a lovit și de refuzul sindicatelor de a participa la consultările convocate de premier. Blocul Național Sindical, dar și Cartel Alfa, CNSLR-Frăția, CSDR și CSN Meridian au anunțat că nu vor lua parte la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, acuzând Guvernul de „dispreț”, „lipsă de respect” și „atitudine superficială” față de partenerii sociali.

Potrivit acestora, convocarea a fost făcută prea târziu și fără transparență, iar proiectul de ordonanță se afla deja pe circuitul de avizare înaintea unei consultări reale.

În același timp, liderii principalelor federații sindicale s-au întâlnit miercuri dimineață cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Aceștia au cerut măsuri mai ferme, printre care reducerea accizelor, reducerea TVA la carburanți și eliminarea așa-numitei „taxe la taxă”, argumentând că statul a încasat deja suplimentar sume importante din TVA pe fondul scumpirii benzinei și motorinei.

BNS: cum ar putea ajunge motorina la 9 lei litrul

Potrivit calculelor prezentate de BNS, o reducere combinată a accizei și a altor componente fiscale ar putea coborî prețul carburanților sub pragul de 9 lei/litru, fără afectarea bugetului de stat.

Reamintim că ordonanța de urgență pregătită de Guvern pentru piața carburanților nu a mai fost adoptată ieri. Motivul? Consiliul Economic și Social nu a acordat avizul necesar, iar fără acest aviz ordonanța nu poate fi adoptată de Executiv.